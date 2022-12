Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học, cô giáo trẻ mất liên lạc

Theo thầy Toàn, sáng qua, cô C. từ huyện Nghĩa Đàn xuống nhà chị gái ở TP Vinh rồi đi xe máy vào Hà Tĩnh để dạy học.

Đến khoảng 17h30, cô báo với gia đình đã đến TP Hà Tĩnh và đang di chuyển đến trường cô dạy học ở huyện Hương Khê. Sau đó, nữ giáo viên mất liên lạc nên gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm.

Nữ giáo viên L.T.T.C. Ảnh do gia đình cung cấp

Cũng theo thầy Toàn, hiện điện thoại của cô C. có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

"Cô C. ở nội trú tại trường, sáng nay gia đình đến trường phá cửa kiểm tra nhưng không thấy cô trong phòng, đồ đạc vẫn sắp xếp gọn gàng. Gia đình nhờ định vị thì điện thoại của cô thường dùng đang có vị trí ở huyện Kỳ Anh, người thân đang vào Kỳ Anh để tìm kiếm. Diễn biến mới nhất là khoảng 20h tối nay, cô C. đã dùng điện thoại chuyển tiền trả cho một thầy giáo trong trường. Theo tôi, cô vẫn đang an toàn", thầy Toàn nói thêm.

Lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch cũng cho biết, cô C. công tác ở trường từ tháng 10 đến nay. Ngày 3/12 là cuối tuần nên cô về Nghệ An. Đến chiều qua, cô vào lại trường để tham gia giảng dạy thì mất liên lạc.

Hiện người thân đã trình báo lực lượng chức năng để cùng tìm tung tích cô giáo.