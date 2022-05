Cơ hội để quảng bá tiềm năng và xúc tiến thương mại, kết nối thị trường nông sản

Trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông tại Khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam:

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý; thưa toàn thể các đồng chí và đồng bào.

Hôm nay, trên mảnh đất Sơn La giàu truyền thống cách mạng, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để tỉnh Sơn La và các tỉnh trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng và cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ trái cây và sản phẩm OCOP đến thị trường trong và ngoài nước; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân chúc sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp.

Người dân tìm hiểu sản phẩm cà phê Phúc Sinh - Sơn La.

Kính thưa các đồng chí và đồng bào!

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với các tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, là phên dậu của Tổ quốc, với diện tích tự nhiên trên 14.109 km², trong đó có trên 1.056.000 ha đất nông nghiệp, chiếm 74,89% diện tích đất tự nhiên, dân số trên 1,3 triệu người, có 12 dân tộc anh em cùng chung sống. Phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây công nghiệp, cây ăn quả; tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển; đến nay, toàn tỉnh đã có 82.800 ha cây ăn quả các loại như: Xoài, nhãn, mận, chuối, chanh leo, dâu tây, na, bơ, bưởi, hồng giòn..., với sản lượng trên 450.000 tấn/năm; đã có 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; xây dựng, duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; có 241 mã số vùng trồng với diện tích trên 3.860 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; hơn 5.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương; đã có 83 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm nông sản của tỉnh đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các hệ thống phân phối lớn trong nước như: Big C, Winmart, Hapro Mart; tiêu thụ trên nhiều sàn giao dịch thương mại điện tử; đã có 17 sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường 21 nước, như: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE…

Kính thưa các đồng chí!

Thông qua các hoạt động của Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin cụ thể về sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trái cây và sản phẩm OCOP của tỉnh tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến, nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh, phấn đấu đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã dành thời gian đến tham dự, chỉ đạo, chia sẻ, động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự có mặt của quý vị đại biểu và các đồng chí là niềm cổ vũ, động viên to lớn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin. Cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ kinh phí để tổ chức các hoạt động ý nghĩa này. Sơn La xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đại biểu khách quý và các tầng lớp nhân dân tham dự Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Kính chúc các đồng chí và đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.