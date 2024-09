Thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển

Đầu tháng 9/2024, Phó Chủ tịch của Samsung Electronics phụ trách Marketing khu vực Đông Nam Á - bà Cho Min Jeung đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần VDO.

Trong buổi làm việc, bà Cho Min Jeung đã lắng nghe, đánh giá kỹ lưỡng những khó khăn, thách thức mà VDO đang gặp phải trong quá trình phân phối và kinh doanh các sản phẩm Memory (DRAM, SSD, Data center SSD, Enterprise SSD) chính hãng Samsung tại Việt Nam. Qua đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí rằng việc điều chỉnh chiến lược hỗ trợ từ phía Samsung sẽ giúp VDO tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Theo VDO, một trong những điểm nhấn của buổi làm việc là cam kết từ Samsung trong việc tăng cường hỗ trợ toàn diện cho VDO, không chỉ ở mặt cung ứng sản phẩm mà còn hỗ trợ mạnh mẽ về truyền thông. Samsung sẽ cùng VDO triển khai các chiến dịch truyền thông giúp nâng cao nhận thức của khách hàng về lợi ích của việc sử dụng sản phẩm chính hãng như đảm bảo chất lượng, cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O (Certificate of Origin), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa C/Q (Certificate of Quality) và bảo hành từ nhà sản xuất.

Ông Phạm Hoài Dương - đại diện Samsung Electronics Singapore tại Việt Nam - nhấn mạnh, thông qua việc điều chỉnh chiến lược hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ hơn, Samsung sẽ giúp VDO tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường và gia tăng mạnh mẽ thị phần trong nước.

VDO tin tưởng, với sự hỗ trợ từ Samsung, công ty sẽ có thêm động lực và nguồn lực để mở rộng thị trường, đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm chính hãng và mang đến các giải pháp công nghệ ưu việt cho khách hàng.

Bà Cho Min Jeung (thứ 4 từ phải sang) và đoàn công tác của Samsung tại VDO

Hướng tới hợp tác bền vững

Theo thông tin từ VDO, tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các chiến lược hợp tác sâu rộng và toàn diện, từ việc cải thiện quy trình cung ứng, đến phát triển các giải pháp - ứng dụng - công nghệ - sản phẩm Samsung Memory (DRAM, SSD) tiên tiến nhất hiện nay nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng ở mức hệ thống hiệu năng cao và ứng dụng công nghệ mới trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) ngày càng tăng của thị trường tại Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên cũng hướng tới tăng cường triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả, các sự kiện giới thiệu, đào tạo về sản phẩm Samsung Memory chính hãng, khuyến khích khách hàng lựa chọn các sản phẩm qua kênh phân phối chính thức, đảm bảo chất lượng, độ ổn định, liên tục cho các hệ thống; giảm nguy cơ và tỷ lệ phát sinh lỗi, sự cố, gián đoạn khi vận hành các hệ thống công nghệ thông tin/ hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) quy mô lớn hoạt động ở mức độ hiệu suất và hiệu năng cao (tải cao).

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch VDO, chia sẻ: “Samsung Electronics là nhà sản xuất chip nhớ (Memory Chip, DRAM) lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, thị trường DRAM và SSD của Samsung có dung lượng, tiềm năng cũng như nhu cầu lớn. Nếu chúng ta thực hiện tốt việc truyền thông, nâng cao nhận thức của khách hàng về sản phẩm, sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm Samsung Memory theo đúng kênh phân phối chính hãng từ nhà sản xuất đến tay người dùng tại Việt Nam. Việc này không chỉ đảm bảo người dùng nhận được sản phẩm chất lượng cao với chế độ hỗ trợ và bảo hành tốt nhất từ nhà sản xuất, mà còn góp phần thu hẹp những nguồn hàng không đảm bảo chất lượng. Tôi tin rằng các khách hàng, đối tác và đại lý của chúng tôi sẽ đồng lòng ủng hộ hướng đi này".

Đại diện VDO cũng đánh giá, chuyến thăm và làm việc của bà Cho Min Jeung không chỉ giải quyết các thách thức hiện tại, mà còn tạo nền tảng cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa VDO và Samsung. Theo đó, không chỉ giúp cả hai công ty phát triển bền vững, mà còn mang lại những giá trị vượt trội cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của họ.

Quốc Tuấn