06/12/2018

Nhiệm vụ chính của các chuyên gia ATTT tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia là giám sát, theo dõi an toàn không gian mạng, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm xu hướng, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.