Xác nhận với PV VietNamNet chiều nay (13/3), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách đã yêu cầu cơ sở karaoke Thọ Duyên Vip dừng hoạt động. Đây là cơ sở duy nhất trên toàn tỉnh còn mở cửa nhận khách sau cuộc tổng rà soát cấp huyện, thị xã và thành phố.

Như đã đưa tin, toàn tỉnh Hải Dương có 376 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tính đến nay, công an địa phương này đã mở nhiều cuộc kiểm tra điều kiện về đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở loại hình này. Sau đợt chủ động rà soát từ cấp huyện, thị xã, thành phố đã có 375 cơ sở phải dừng hoạt động. Duy nhất quán karaoke Thọ Duyên Vip, theo kết quả rà soát của Công an huyện Nam Sách là chưa bị đóng cửa.

Công an kiểm tra cơ sở Karaoke Thọ Duyên Vip. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Sau phản ánh của VietNamNet, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Nam Sách kiểm tra đánh giá toàn diện công tác PCCC tại cơ sở này. Qua kiểm tra cho thấy, hạng mục cửa ngăn cháy ở các phòng hát thuộc quán karaoke Thọ Duyên Vip chưa đảm bảo theo quy định. Trước vi phạm đó, cơ sở trên phải dừng hoạt động. Kết quả này trái ngược với kết quả kiểm tra trước đó của công an huyện Nam Sách.

Hạng mục cửa ngăn cháy ở các phòng hát chưa đảm bảo quy định. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo Đội PCCC, Công an huyện Nam Sách, để đảm bảo các cơ sở khắc phục triệt để các thiếu sót, Công an huyện đề nghị chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp, giám sát, theo dõi, có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở này hoạt động khi chưa đủ điều kiện an toàn PCCC.