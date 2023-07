Tha thiết yêu đời dù trầm cảm nặng

Coco Lee qua đời ngày 5/7, sau 3 ngày nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tự tử tại nhà riêng. Gia đình Diva cho biết cô tìm đến cái chết vì chứng bệnh trầm cảm lâu năm.

Coco Lee kết thúc cuộc đời ở tuổi 48.

Trước ngày kết thúc cuộc đời, Coco Lee vẫn sử dụng mạng xã hội. Cô nhắn gửi tin nhắn thoại cuối cùng đến fan: "Là tôi Coco đây, tôi đang rất cố gắng. Mọi người nhớ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ nhé, tôi nhớ mọi người lắm".

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ bế tắc vì không tìm được lối thoát trong cuộc sống. Vài năm qua, cô một mình vật lộn với nhiều chứng bệnh, lo vực dậy sự nghiệp đã qua thời, trong khi người chồng nhiều lần ngoại tình bên ngoài. Con của chồng - 2 người Coco Lee xem như con ruột - không nhìn mặt cô.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ, người hâm bày tỏ tiếc thương cố ca sĩ. Nghệ sĩ Ella Trần Gia Hoa viết: "Mong chị không còn đau đớn, bệnh tật, làm một thiên thần vui vẻ ở thế giới bên kia". Diva Hồng Nhung gửi những lời yêu thương đến Coco Lee: "Cô ra đi hôm nay, để lại tiếng hát Ngọa hổ tàng long đẹp lồng lộng trong những album, những bộ phim lừng danh. Tôi không thể không lấy làm tiếc nuối khi cuộc đời này mất đi một tài năng, một sắc đẹp hàng đầu thế giới".

Sinh thời, Coco Lee tỏ ra lạc quan, tính cách yêu đời, sôi nổi mỗi lần xuất hiện. Khi góp mặt trong các show thực tế như: Happy Camp, Keep Running, I Am Singer... Ca sĩ với giọng cười sang sảng, phong cách hài hước gây thiện cảm đặc biệt với khán giả. Trong âm nhạc, cô mang đến những bài hát ngọt ngào về tình yêu, ca từ tha thiết yêu đời, từng truyền cảm hứng tinh thần cho nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Tờ Sina viết Coco Lee sau những nụ cười tưởng như viên mãn là nỗi đau bất tận. Nữ ca sĩ đã kiên cường, lì đòn để một mình đón nhận những cơn đau tới giây phút cuối cùng. Coco Lee chọn cách ra đi đau lòng nhưng là sự giải thoát để không còn chịu nỗi cô đơn gặm nhấm từng ngày.

Coco Lee hát trong 'I Am Singer'

Chồng ngoại tình, khao khát được làm mẹ

Sức khỏe, tinh thần Coco Lee xuống dốc nặng từ đầu năm nay. Ngày 9/1, nữ ca sĩ ly thân doanh nhân Bruce Rockowitz - người chồng gắn bó 12 năm. Một người bạn của Coco Lee nói lý do gia đình rạn nứt là chồng cô nhiều lần ngoại tình.

Coco Lee nhiều lần tha thứ chồng ngoại tình.

Những người thân cận bức xúc cho biết Coco nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình. Nữ ca sĩ đau lòng, suy sụp vì bị phản bội nhưng vờ không biết. Cô im lặng vì muốn gìn giữ tình yêu đã gắn chặt thanh xuân của mình.

Trước những điều tiếng dư luận, Coco Lee không lên tiếng, chỉ đăng tải bức ảnh cả gia đình 4 người vui vẻ để chứng minh tổ ấm hạnh phúc. Gia đình ca sĩ gồm người mẹ hơn 80 tuổi và 2 người chị nhiều lần khuyên cô nên viết đơn ly dị. Tuy nhiên giọng ca 48 tuổi từ chối vì lý do "đây là tổ ấm sẽ theo con suốt phần đời còn lại".

Đáp lại sự hy sinh của Coco, bạn đời cô liên tiếp ngoại tình. Ca sĩ vốn xem chồng là điểm tựa trở nên suy sụp vì liên tiếp chịu nhiều cú sốc. Cô âm thầm làm thủ tục ly thân và từ chối chia sẻ với mọi người, chỉ thỉnh thoảng viết những lời buồn trên mạng xã hội.

Tổ ấm từng hạnh phúc của Coco bên chồng Bruce Rockowitz và 2 con riêng của ông.

Điều khiến Coco đau lòng là hai cô con gái Bruce Rockowitz quay lưng với mình. Nữ ca sĩ từng xem họ như con ruột, hết lòng lo lắng dạy dỗ. Nhưng khi biết tin cha mình có người phụ nữ khác, họ không động viên mẹ kế, trái lại bệnh vực hành động của cha.

Suốt những năm cuối đời, Coco cũng khao khát được làm mẹ. Cô trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo, chịu đau đớn vì tiêm thuốc kích trứng liên tiếp. Đáng tiếc mọi nỗ lực của cô không thành công. Trong lần xuất hiện cuối năm 2022, cô nói: "Làm phụ nữ quả thật không dễ dàng". Diva ân hận vì khi trẻ không tìm cách có con.

Sức khỏe nữ ca sĩ xuống dốc trước khi mất.

Nỗi đau tinh thần chưa nguôi, sức khỏe Coco Lee cũng xuống dốc sau các ca phẫu thuật. Nữ ca sĩ vốn bị khuyết tật ở chân, không thể chữa lành và phải chịu đựng nỗi đau nhức xương từ bé. Ca sĩ quyết định mổ chân theo lời khuyên bác sĩ dù chịu nhiều rủi ro. Trước đó, cô cũng từng phải phẫu thuật lưng vì lệch đốt sống.

Ca sĩ lo lắng không thể tiếp tục nhảy và biểu diễn được nữa sau thời gian điều trị bệnh. Trong những bức ảnh Coco chia sẻ cuối năm 2022, cô chỉ nặng khoảng hơn 40kg, người gắn với một ống thông tiểu. Kèm theo đó, cô bày tỏ sự bất lực khi viết 2022 là một năm "không thể tin nổi", "cuộc sống nghẹt thở không chịu được".

Coco Lee cũng tìm cách vực dậy mình bằng cách trở lại phòng thu. Cô ra mắt ca khúc mới Playboy - cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng. Bài hát bày tỏ câu chuyện khao khát được vui chơi, nổi loạn và sống cuộc đời rực rỡ của tuổi trẻ.

Trong bài đăng thông báo Coco Lee qua đời, chị gái cô viết: "Trong 29 năm qua, ngoài việc mang đến cho mọi người niềm vui, sự kinh ngạc với giọng hát và vũ đạo khỏe khoắn, em đã làm việc chăm chỉ để mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc trong làng âm nhạc quốc tế. Chúng tôi đều tự hào về em".

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, Trung Quốc là một trong số ít các ca sĩ gốc Hoa có sự nghiệp thành công tại Mỹ. Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực, vóc dáng quyến rũ, phong cách nóng bỏng. Cô có nhiều bản hit như: It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way.

Coco Lee cũng từng thể hiện ca khúc kinh điển A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Cô được mời làm giám khảo của nhiều show giải trí.

Coco Lee hát 'A Love Before Time' tại Oscar lần 73