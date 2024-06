Coldzy vừa chính thức phát hành Medicine - album đầu tiên trong sự nghiệp. Sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của nam rapper từ sau màn chào sân ấn tượng tại Rap Việt.

Rapper Coldzy trở lại sau 2 năm im ắng.

Theo nam rapper, 2 năm im ắng là thời gian để anh ủ mình trong kén và sẵn sàng cho một sự đổi mới trọn vẹn hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Khác với hình tượng hot boy trước đó, nam rapper được nhận xét ngày càng trưởng thành, gai góc và sâu sắc hơn.

Album gồm 12 bài nhạc kể lại cuộc hành trình vượt những nỗi trăn trở, giúp Coldzy lột xác. Với các ca khúc như: Báo thức, Airplane mode, Last performance, Đi bão… nam rapper khắc họa rõ nét sự chuyển biến trong suy nghĩ của mình. Anh từng “đóng cửa”, chất vấn bản thân sau vấp ngã tình cảm và hụt hẫng cuộc sống, để rồi từng bước vực dậy, đón nhận những cảm xúc mới. Nam rapper mở ra cánh cửa mà anh từng khép lại và gửi lời biết ơn đến cuộc đời.

“Tôi mong khi nghe album, khán giả sẽ tìm thấy chính mình trong đó. Sản phẩm âm nhạc này có thể không thực sự hoàn hảo nhưng được tạo nên bằng tất cả tâm huyết. Mà tôi luôn tin khi mình dám đem cả con tim ra đổi chắc chắn sẽ nhận lại được điều xứng đáng”, Coldzy nói.

Album gồm những sáng tác của Coldzy kết hợp với nhà sản xuất Minsicko, mang màu sắc âm nhạc đặc trưng, thể hiện rõ các thái cực cảm xúc.

Hoàng Dũng và tlinh góp mặt trong album của nam rapper.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự góp mặt của tlinh và Hoàng Dũng. Coldzy và tlinh vốn có tình bạn thân thiết và từng kết hợp với nhau qua ca khúc If you said so. Khi trở lại làm việc, họ hiểu ý nhau để hòa giọng trong Fever.

Với Hoàng Dũng, nam rapper xem đây là một nhân duyên tuyệt vời. Anh vốn xem Hoàng Dũng là thần tượng nên ngay khi được quản lý giới thiệu hợp tác, Coldzy quyết tâm tạo nên một ca khúc “để đời” nhằm đánh dấu sự kết hợp này. Cả hai có màn kết hợp ăn ý với Cold lạc bộ, là một trong những ca khúc ấn tượng nhất album.

Ngoài tlinh, Wxrdie, nhiều nghệ sĩ như Touliver, Justatee, Phúc Du, Karik, Trang Pháp cũng tham gia quay reaction (xem và nhận xét - PV) ủng hộ Coldzy và dành cho anh những đánh giá tích cực. Người thầy Karik nhận xét học trò “đã bước ra khỏi vùng an toàn” và có một tác phẩm chỉn chu, tâm huyết về mặt chủ đề, lời nhạc.

Coldzy chia sẻ: “Tôi đã “ngủ đông” hai năm nên thực sự có chút lo lắng về việc mình có thể bị hụt hơi khi quay trở lại. Tuy nhiên, sự trân trọng và khích lệ của mọi người khiến tôi thấy hạnh phúc và có thêm động lực. Tôi biết ơn những tình cảm này và chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa để xứng đáng với tất cả yêu thương đã được nhận”.

MV "Báo thức" của Coldzy