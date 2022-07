Con gái dàn cảnh bắt cóc cháu, tống tiền mẹ ruột

Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Trần Ngọc Kim Trang (20 tuổi) và Vũ Quốc Sơn (22 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) để mở rộng điều tra.

Nghi can Vũ Quốc Sơn. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, 21h tối 8/7, Công an TP Thủ Đức nhận được trình báo của bà L. (53 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) về việc cháu nội là L.X.B.N (6 tuổi) bị bắt cóc và gia đình bà bị tống tiền 200 triệu đồng.

Theo trình báo, 19h tối, con gái của bà L, là Trần Ngọc Kim Trang chở cháu N đi chơi. Đến gần 21h, hai cô cháu không về nên bà L gọi cho Trang thì số điện thoại không liên lạc được.

Ít lâu sau, bà L nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ có nội dung thông báo là đang giữ cháu nội của bà, yêu cầu đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ không còn gặp lại được cháu.

Khi tiếp nhận trình báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền nên điều động Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết. Đến trưa 9/7, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn tại TP Thủ Đức bắt giữ hai đối tượng Trang và Sơn, đồng thời giải cứu cháu N thành công, an toàn.

Công an đã nhanh chóng lật tẩy màn kịch con gái bắt cóc cháu nhằm tống tiền mẹ ruột.

Theo đó, vì cần tiền, Trang lên kế hoạch bắt cháu N, gọi mình bằng cô để “làm tiền” chính mẹ của mình. Trang nhờ một người bạn của chồng, là đối tượng Sơn, tham gia vào kế hoạch, với hứa hẹn xong việc sẽ cho tiền.

Tối 8/7, Trang chở cháu N. đến gặp Sơn rồi thuê phòng khách sạn để giữ cháu lại. Cả hai bàn bạc nhắn tin cho mẹ của Trang nhằm tống tiền nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại do công an khám phá nhanh chóng.