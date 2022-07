Lời khai của kẻ bị nghi trà trộn vào tiệc cưới để bắt cóc trẻ em

Một người đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hôm nay đi ăn cưới ở Bình Thạnh thì xảy ra vụ bắt cóc trẻ em trong tiệc của em mình. Bữa nay nó không cần đợi ở ngoài nữa mà vô tiệc dụ bắt đi luôn nha. Mọi người đi đâu nhớ cẩn thận, dạo này tụi này lộng hành quá rồi”.

Kèm theo thông tin trên là hình ảnh lực lượng bảo vệ, nhân viên nhà hàng khống chế một nam thanh niên.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em ở nhà hàng tiệc cưới. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc này, mới đây chính quyền quận Bình Thạnh đã bác bỏ thông tin trên và nói rõ vụ việc.

Theo đó, lúc 20h30 tối 2/7 anh Nguyễn Hạt T (31 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi ăn tiệc cưới tại nhà hàng Aqua Palace (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) thì thấy một người đàn ông nắm tay con mình kéo đi. Anh T la lên thì người đàn ông đã nhanh chóng bỏ đi đâu không ai biết.

10 phút sau, anh T thấy người đàn ông nói trên quay lại nên lập tức báo nhân viên, bảo vệ nhà hàng giữ lại và trình báo công an địa phương đưa về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên là Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, quê Hà Tỉnh, ngụ quận Tân Phú). Công an kiểm tra trong túi xách của Hải phát hiện có một điện thoại IPhone 6 Plus và một điện thoại IPhone 13 Pro.

Hải khai, điện thoại IPhone 6 Plus là điện thoại cá nhân đang sử dụng; còn điện thoại IPhone 13 Pro là trộm được tại nhà hàng tiệc cưới Emerald (đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP Thủ Đức) trước đó hơn 1 giờ.

Hải thừa nhận, vào tiệc cưới tại nhà hàng Aqua Palace và chơi với con anh T nhằm mục đích trà trộn vào làm khách, chọn thời cơ thích hợp để trộm cắp tài sản chứ không có ý định bắt cóc trẻ em.

Công an xác minh thì Hải có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Hải cùng tang vật cho Công an TP Thủ Đức để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.