Con gái lớn của Brad Pitt và Angelina Jolie nhảy điêu luyện gây sốt

Con gái Brad Pitt và Angelina Jolie nhảy trên nền nhạc ca khúc Vegas của Doja Cat từ nhạc phim Elvis được chuyên gia vũ đạo Hamilton Evans chia sẻ. Dù ăn mặc đơn giản với áo pull đen in chữ Beatles, giày sneakers đỏ nhưng chiều cao nổi bật và vũ đạo chuyên nghiệp của cô bé 16 tuổi nhận nhiều lời khen.

Cô bé sinh năm 2006 gần đây thay đổi phong cách và mặc váy nữ tính hơn nên việc Shiloh quay trở lại với phong cách tomboy năng động trong MV vũ đạo này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

6 năm qua Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn và vẫn tranh chấp tài sản lẫn quyền nuôi con. Họ có 6 con, trong đó có 3 con nuôi và 3 con đẻ.

Shiloh và Angelina Jolie.

Angelina Jolie trong một cuộc phỏng vấn tháng 8/2020 chia sẻ chính Shiloh đã mang lại cảm hứng diễn xuất cho cô khi lồng tiếng cho phim The One and Only Ivan.

Angelina Jolie nói Shiloh là fan của cuốn sách phát hành năm 2012 mà sau đó Disney dựng thành phim The One and Only Ivan. Shiloh đọc cuốn sách đó và rất thích, rất yêu Ivan," Jolie nói trong chương trình Good Morning America.

An Na