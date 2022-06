Con trai giam cầm, hành hạ dã man người cha gần 10 ngày dẫn đến tử vong

Thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, đã bàn giao nghi can Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Qua đấu tranh, Khoa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an giám định, xác định Khoa dương tính với ma tuý.

Nghi can Nguyễn Anh Khoa khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, Khoa sống cùng cha ruột, là ông N.V.B (72 tuổi) tại một căn nhà trong hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai cha con thường phát sinh mâu thuẫn, mà Khoa khai là do cha có tuổi khó tính, hay cằn nhằn việc Khoa ham chơi, làm biếng…

Một lần bực tức, ngày 27/5, Khoa đã nhốt ông B. tại phòng ngủ của tầng 3 của ngôi nhà. Trong khoảng thời gian suốt 10 ngày, Khoa dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí. Hành hạ dã man ông B.

Đến trưa 6/6, khi phát hiện cha tử vong, Khoa đã lấy nhiều tài sản, tiền, vàng rồi bỏ trốn. Khoa thuê phòng tại một khách sạn ở quận 10 để ẩn náu.

Được biết, người thân của ông B. ở xa, nhiều ngày không liên lạc được với ông B nên đã gọi điện nhờ chính quyền đến kiểm tra vào sáng 7/6. Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông B tử vong, cơ thể thương tích nghiêm trọng.

4 giờ sau khi phát hiện thi thể ông B, công an đã truy xét, bắt giữ Khoa tại khách sạn.

Linh An