Chiều 23/11, Trường THPT Sài Gòn đã có thông tin về việc nhóm học sinh của trường mâu thuẫn với nhau, dẫn tới phụ huynh đến nơi ở của một trong nhóm học sinh. Hai bên xảy ra xích mích khiến một học sinh bị thương.

Theo thông tin từ ông Hồ Viết Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sài Gòn, cách đây 1 tuần, học sinh T.T.S và V.T.H (bạn thân của học sinh N.N.Q.N, cùng học lớp 12D21) có xảy ra to tiếng với nhau.

Nắm được thông tin 2 học sinh này xích mích nên nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm mời 2 học sinh trên làm bản tường trình. Cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm có biết giữa học sinh T.T.T.H và B.C. N. N (bạn cùng bàn với học sinh T.T.S ) có lời qua tiếng lại với học sinh N.N.Q.N về vấn đề giữa học sinh T.T.S.

1 học sinh bị thương do phụ huynh tác động (ảnh: vtc)

Sau khi được giáo viên phân tích, giải thích các học sinh đã hiếu cam kết giảng hoà. Đồng thời, cô hướng dẫn học sinh khi xảy ra xích mích cần liên hệ, báo cáo giáo viên chủ nhiệm để giải quyết.

Sáng ngày 20/11, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D21 đã tổ chức sinh hoạt lớp và nhắc nhở các học sinh liên quan để chấn chỉnh và khuyên các em tập trung cao độ vào việc học tập. Từ ngày 20/11 đến ngày 22/11, 4 học sinh T.H; N.N; T.S và Q.N vẫn tới lớp học bình thường.

Liên quan đến việc phụ huynh của một học sinh ẩu đả học sinh ngoài trường, ông Cường cho hay hiện giáo viên chủ nhiệm và nhà trường chưa nắm được vụ việc xảy ra do phụ huynh và học sinh T.H và Q.N chưa cung cấp thông tin việc với giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên theo trình bày của phụ huynh và học sinh T.T.T.H, vào chiều ngày 19/11, học sinh Q.N cùng phụ huynh hẹn T.S; N.N và T. H đến sảnh chung cư nhà học sinh T.H ở (Chung cư Opal Gaden, Đường số 20, thành phố Thủ Đức) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện có xảy ra xích mích giữa học sinh T.H và phụ huynh học sinh Q.N. Sau khi sự việc diễn ra, gia đình đã đưa học sinh T.H đi khám.

Ông Cường cho rằng đây là sự việc diễn ra chớp nhoáng, bộc phát trong thời gian ngắn. Ngay khi nhận được thông tin, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi, mời 2 phía phụ huynh học sinh lên trường để làm việc, tuy nhiên tới thời điểm hiện nay phía phụ huynh đều chưa tới trường để trao đổi về vụ việc. Ban giám hiệu đã tiếp tục chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi với lớp, với phụ huynh và học sinh 2 bên để ổn định tâm lý học tập của học sinh. Đồng thời tới nhà thăm hỏi động viên học sinh, nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh học sinh để có hướng xử lý phù hợp.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sài Gòn nhìn nhận, đây sự việc hết sức đáng tiếc và nhà trường đã tích cực hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Sáng nay, học sinh T.H không tới trường, nhà trường đã liên hệ hỏi thăm sức khỏẻ của học sinh, động viên học sinh yên tâm nghỉ ngơi; đồng thời chỉ đạo bố trí giáo viên để hỗ trợ học tập các nội dung trong thời gian học sinh vắng học…



Ông Cường cũng thông tin để đề phòng sự việc có thể diễn biến phức tạp, nhà trường đã phối hợp cùng công an phường 21 và Công an quận Bình Thạnh, đề xuất sự hỗ trợ của công an để có cơ sở giải quyết vì vụ việc diễn ra ngoài phạm vi của trường, tại nơi cư trú của học sinh trên địa bàn.