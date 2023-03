Chiều 3/3, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá nhóm đòi nợ thuê qua app trên mạng xã hội.

Cụ thể, chiều 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố mời làm việc đối với T.Q.N. (26 tuổi, thường trú phường Tân An, quận Ninh Kiều) do có hành vi đòi nợ thuê qua app, cắt ghép hình ảnh, chửi bới người khác.

Công an TP Cần Thơ kiểm tra căn nhà ở quận Cái Răng phát hiện nhiều cô gái đang thực hiện hành vi đòi nợ. Ảnh: CACC

Đến 11h trưa 3/3, lực lượng Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an quận Cái Răng kiểm tra ngôi nhà ở khu dân cư Nông Thổ Sản (phường Phú Thứ) phát hiện 10 người đang thực hiện hành vi đòi nợ thuê cho một công ty và đòi nợ app vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành. Những người được cho đang thực hiện hành vi đòi nợ thuê này đều là nữ, tuổi đời còn rất trẻ.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, laptop chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân...

Cơ quan Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra vụ việc.