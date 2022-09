Công an đã làm rõ Anna Bắc Giang có dấu hiệu lừa đảo

Nguồn thông tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bước đầu đã làm rõ về một số đơn tố cáo nhắm đến cô gái có tên Ninh Thị Vân Anh (thường được biết đến với tên Anna Bắc Giang hay Tina Dương, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nguồn thông tin này cho biết, trong một số vụ việc đã cho thấy Vân Anh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện có nhiều đơn tố cáo Ninh Thị Vân Anh, Công an TP.Phan Thiết đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Cô gái được biết đến với tên Anna Bắc Giang, tên thật là Ninh Thị Vân Anh đang bị nhiều người tố cáo. Ảnh: Fb

Một vụ việc điển hình mà Anna Bắc Giang đã thừa nhận hành vi, là vụ thuê xe ô tô tự lái rồi đem đi bán.

Cụ thể, ngày 12/7, Công an TP.Phan Thiết nhận được công văn chuyển đơn từ Công an TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), về việc anh Lê Khương Duy (SN 1999, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), là đại diện Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình) tố cáo Ninh Thị Vân Anh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể là chiếm đoạt xe ô tô hiệu Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… Sau khi tiếp nhận công văn này, Công an TP.Phan Thiết đã vào cuộc điều tra, xác minh theo quy định và đã làm rõ một số tình tiết liên quan.

Theo điều tra, xe ô tô hiệu Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… là của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) là chủ sở hữu. Ngày 1/12/2021, ông Th. ký hợp đồng cho Công ty Gia Đình Việt do ông Nguyễn Văn T. làm giám đốc, thuê chiếc xe trên.

Ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh đã liên hệ Công ty Gia Đình Việt để thuê xe ô tô tự lái, với thời hạn thuê xe 3 tháng, yêu cầu giao đến TP.Phan Thiết. Tiếp nhận thông tin này, ông Nguyễn Văn T., Giám đốc Công ty Gia Đình Việt đã lập hợp đồng cho Vân Anh thuê xe Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… thời hạn 3 tháng, từ 24/1 đến hết 24/4/2022.

Công ty đã cử hai nhân viên Dương và Duy mang xe ra TP.Phan Thiết để giao. Sáng 24/1, Vân Anh hẹn hai nhân viên mang xe đến quán cà phê trước Phòng CSGT – Công an tỉnh Bình Thuận, tại Khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết.

Tại đây, hai nhân viên đã giao xe cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe cho Vân Anh. Vân Anh đã thanh toán tiền 50 triệu đồng, gồm: 45 triệu đồng là tiền thuê xe 3 tháng và 5 triệu đồng, là tiền chi phí đem xe giao tận nơi. Sau đó Vân Anh sử dụng xe này để đi lại.

Đáng nói, hết ngày 24/4/2022 là thời hạn hết hợp đồng thuê xe, phía Công ty Gia đình Việt liên hệ nhiều lần nhưng Vân Anh cố tình trốn tránh, không trả xe.

Tháng 6/2022, Vân Anh mang xe ô tô trên ra TP.Ninh Bình để mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền kinh doanh, ngày 9/6, Vân Anh đã mang bán chiếc xe trên cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh Hiếu đã thanh toán cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Sau đó, Vân Anh vào lại TP.HCM, lên mạng xã hội, đặt làm giả một giấy đăng ký xe ô tô hiệu Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… với giá 5 triệu đồng, rồi mang giao cho anh Hiếu.

Lúc này, để tạo lòng tin cho anh Hiếu, Vân Anh lấy lý do là chủ xe, tức anh Dương Quốc Th. đã đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy uỷ qyền cho Vân Anh làm thủ tục để sang tên xe.

Hai bên thống nhất, số tiền 60 triệu còn lại sẽ thanh toán khi làm thủ tục chuyển nhượng và sang tên chủ xe vào ngày 30/6.

Nhưng đến ngày 30/6 anh Hiếu liên tục liên lạc nhưng Vân Anh né tránh, nại ra nhiều lý do.

Thông tin cho hay, giai đoạn sau đó, Vân Anh bị nhiều người ở Ninh Bình đòi nợ nên đầu tháng 7/2022 đã vào TP.HCM rồi ra Bình Thuận.

Công an TP.Phan Thiết có mời làm việc và Vân Anh đã thừa nhận những hành vi như trên.

Công an đã xác minh, chiếc xe hiệu Vinfast Lux A2.0 BKS: 51H – 242… được anh Hiếu gửi tại nhà một người bạn ở Ninh Bình. Công an đang tập trung xác minh để thu giữ chiếc xe trên.

Được biết, Công an TP.Phan Thiết đã nhận đơn tố cáo của nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau tố cáo Vân Anh về hành vi “lừa đảo”. Nội dung của những đơn này cho hay, các nạn nhân tố giác Vân Anh lừa tiền họ bằng nhiều cách thức khác nhau như: Rủ hợp tác kinh doanh, mượn tiền lo cho người nhà bệnh và đầu tư kinh doanh; lừa hợp tác kinh doanh hoa quả…

Các nạn nhân cho hay, quá trình đó, Vân Anh, tức Anna Bắc Giang có vỏ bọc là con nhà đại gia, có cha làm quan chức và vẽ ra những kịch bản rất logic, kỹ lưỡng.

Công an TP.Phan Thiết đang mở rộng điều tra.

Lê Huân-Đàm Đệ