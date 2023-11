Ngày 27/11, Công an Hà Nội đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện, kiểm tra định kỳ nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đối với lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các quận, huyện, thị xã phụ trách công tác PCCC&CNCH.

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn thành phố diễn biễn phức tạp, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Công an Thành phố về công tác chữa cháy và CNCH.

Để nâng cao hơn nữa về trình độ cũng như công tác điều hành chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố tổ chức lớp huấn luyện cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH là những người chỉ huy trực tiếp tại hiện trường các vụ cháy, sự cố, tai nạn.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Đây là dịp để các lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị PCCC&CNCH nghiên cứu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều hành, chỉ huy và chữa cháy và CNCH. Qua đó, nâng cao hơn nữa về trình độ, kinh nghiệm trong điều hành chỉ huy, kỹ chiến thuật chữa cháy và CNCH, khả năng phán đoán cũng như việc phân công lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống một cách linh hoạt, khoa học, kịp thời, chính xác.

Lớp tập huấn, huấn luyện, kiểm tra định kỳ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các quận, huyện, thị xã được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 27/11- 01/12, trong đó các học viên sẽ được phổ biến, quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác chữa cháy và CNCH.

Giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu và công tác tổ chức chữa cháy và CNCH trong tình hình mới; xây dựng phương án xử lý tình huống cháy nổ phức tạp nhất đối với một số loại hình, cơ sở đặc thù; nghiên cứu phim huấn luyện kỹ chiến thuật chữa cháy, CNCH đối với nhà liền kề, công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn, xe bồn chở xăng dầu, CNCH người bị mắc kẹt trong một số sự cố, tai nạn phương tiện giao thông đường bộ, sự cố hóa chất...

Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều hành, chỉ huy chữa cháy và CNCH các vụ cháy lớn, phức tạp. Thực hành kỹ chiến thuật chữa cháy và CNCH trong mô hình không gian hạn chế, trên cao, dưới sâu và dưới nước; tìm hiểu tính năng, tác dụng, cách vận hành, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH mới được trang cấp…

Từ đó, đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp cũng như công tác điều hành chỉ huy để vận dụng vào thực tiễn chiến đấu nhằm phát huy hiệu quả tối đa trong công tác cứu người, tài sản trong các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố CNCH.