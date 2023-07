Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 20/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Phạm Tôn (sinh năm 1934- nguyên cán bộ Công an phường Thuỵ Khuê, quận Ba Đình); Liệt sỹ Phạm Công Huy (cán bộ đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố); Trung tá Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, có bố đẻ là liệt sỹ, có vợ mắc bệnh hiểm nghèo và Trung tá Nguyễn Quang Thắng, cán bộ Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) là thương binh.

Tại các gia đình, Giám đốc Công an TP. ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước. Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất tại địa phương.

"Những năm qua, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; lực lượng Công an Thủ đô luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, hy sinh xương máu của các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước để góp phần xây dựng đất nước được như ngày hôm nay", Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ.

Hoạt động tri ân này, là dịp để cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố tri ân các thương binh, liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn trân trọng, biết ơn và noi gương các anh, để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, noi theo.