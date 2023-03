Trước đó, chiều 4/3, công an nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông có dấu hiệu mệt mỏi, ngất xỉu giữa đường thuộc thôn Việt Yên, xã Yên Bài, trên người không có tiền, điện thoại hay bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào.

Công an và người dân đã đưa người đàn ông đến Trạm y tế xã Yên Bài thăm khám và nghỉ ngơi. Qua thăm hỏi, người đàn ông cho biết là anh T. V. H. (SN 1989, ở xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Gia đình anh có hai mẹ con, mẹ già yếu, hoàn cảnh khó khăn nên sau Tết, anh đã bắt xe khách xuống Hà Nội để làm việc. Anh xin được việc làm ở công trình xây dựng tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Nhưng do sức khoẻ yếu, bị bệnh hen lâu năm, ngày 4/3, anh H. đã bỏ việc, đi bộ ra bến xe Sơn Tây để bắt xe về quê. Khi đi đến thôn Việt Yên, xã Yên Bài, do bị đói và cơn hen tái phát nên anh dừng lại lề đường để nghỉ ngơi.

Anh H. được công an hỗ trợ đưa về nhà an toàn. Ảnh CACC.

Sau khi liên hệ với Công an xã An Khang, TP Tuyên Quang và người nhà anh H. để xác minh. Anh H. được công an trợ kinh phí, đồng thời đưa ra bến xe Sơn Tây để bắt xe về quê.

Qua đây, anh H. đã gửi lời cảm ơn đến công an xã, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài đã tận tình giúp đỡ trong lúc anh gặp hoạn nạn.