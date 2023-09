Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Trong vụ cháy này, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) và lực lượng PCCC của Bộ Công an đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt bên trong chung cư mini bị cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông cũng đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 1 máy nạp khí oxy để tham gia phối hợp chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tìm kiếm cứu nạn tại chung cư mini

Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường

Trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông có 4 cán bộ, chiến sĩ gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Hùng, Lê Quang Khải bị ngạt khói và đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103.

Ngay sau vụ cháy, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ (Ảnh: Công an quận Hà Đông)

Trước đó, hồi 23h20 ngày 12/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tòa chung cư mini bị cháy cao 9 tầng, diện tích hơn 200m2, có 45 căn nhà, với khoảng 150 người dân sinh sống.