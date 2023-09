Ngày 19/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) và Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa phối hợp hỗ trợ một người dân ở tỉnh Phú Thọ trở về nhà an toàn sau khi bị mất hết giấy tờ tùy thân.

Anh Tuy được Công an xã Đồng Trạch hỗ trợ một phần kinh phí về quê. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, anh Hà Văn Tuy (trú tại xã Đông Cửu, huyện Thanh Xuân, tỉnh Phú Thọ) được người dân giúp đỡ tìm đến Công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch trong tình trạng đói lả.

Tại cơ quan công an, anh Tuy cho biết, khoảng đầu tháng 7, anh vào TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) mưu sinh bằng nghề thợ hồ.

Sau quá trình làm việc, anh không may bị mất hết giấy tờ tùy thân nên sáng nay xin nhờ xe khách Bắc - Nam để trở về nhà. Tuy nhiên, do không có tiền trả nhà xe nên khi đến địa phận xã Đồng Trạch, anh Tuy bị nhà xe cho xuống giữa đường.

Khi nghe anh Tuy kể lại sự việc, Công an xã Đồng Trạch đã báo cáo với lãnh đạo, tiến hành xác minh nhân thân và chăm sóc sức khoẻ cho anh Tuy.

Sau khi phục hồi sức khoẻ, anh Tuy đã được Công an xã Đồng Trạch hỗ trợ một phần kinh phí và được Phòng CSGT Quảng Bình đón xe khách, mua vé xe về tỉnh Phú Thọ an toàn.