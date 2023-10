Theo đó, chiều 26/10 lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 5 đã phong toả và kiểm tra tại Công ty TNHH Thành Bưởi (số 266 – 268 đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5).

CSGT - trật tự - Công an quận 5 đã có mặt phía trước, điều tiết giao thông để lực lượng chức năng TP.HCM làm việc, kiểm tra bên trong.

Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 5 để kiểm tra tại Công ty TNHH Thành Bưởi, ở đường Lê Hồng Phong, quận 5. Ảnh: N.S

Cũng trong chiều 25/10, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Thanh tra sở GTVT TP.HCM kiểm tra tại chi nhánh của Công ty Thành Bưởi ở đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh.

Khi các lực lượng chức năng xuất hiện thì có một số khách hàng liên hệ đặt mua vé trực tiếp, nhưng sau đó thì tất cả hoạt động tại trụ sở công ty chính và chi nhánh đã dừng.

Được biết, Thành Bưởi khai thác vận tải hành khách nhiều tuyến như: TP.HCM – Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ, Đà Lạt - Cần Thơ…

Không có chuyện bao che cho sai phạm

Chiều 26/10, UBND TP.HCM họp báo cung cấp tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc GTVT Bùi Hòa An đã thông tin về tiến độ, tình hình kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty Thành Bưởi.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An trả lời tại cuộc họp báo

“Quan điểm của lãnh đạo, các cơ quan chức năng thành phố là không bao che, dung túng cho các hoạt động vi phạm, sai pháp luật dẫn tới những tai nạn thương tâm, đau lòng như vừa qua. Các đơn vị chức năng đang làm hết trách nhiệm của mình. Cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm...”, ông An khẳng định.

Cũng theo ông An, khoảng 14h cùng ngày, đoàn kiểm tra sẽ thông báo kết luận kiểm tra đối với Công ty Thành Bưởi tại Thanh tra sở, với sự tham gia các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, sau khi công bố kết luận thanh tra, đối tượng được kiểm tra có 5 ngày tiếp thu, giải trình các nội dung đoàn kiểm tra cho là sai.

“Sau khi có phản hồi của đơn vị kinh doanh, Sở GTVT sẽ thông tin kết luận thanh tra đối với Công ty Thành Bưởi vào tuần sau”- ông An cho biết.

Trước đó, ngày 30/9 xe khách BKS 50F-004.83 của Thành Bưởi đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn huyện Định Quán, Đồng Nai khi va chạm với xe khách 16 chỗ, làm cho 5 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Và tại chi nhánh nhà xe Thành Bưởi tại đường vĩnh Viễn, quận 10. Ảnh; N.S

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định, xe Thành Bưởi đã chạy tốc độ 69km/h; trong khi đó đoạn đường trên chỉ cho phép 50km/h. Tài xế đã bị CSGT – Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng vì chạy quá tốc độ nhưng vẫn tiếp tục lái xe vận chuyển hành khách.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính (là tài xế xe Thành Bưởi) về tội “"vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe khách BKS: 50F-004.83 của Thành Bưởi đã vi phạm tốc độ 496 lần trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2023. Sở GTVT TP.HCM đã tước phù hiệu 3 lần đối với xe này sau đó cấp lại.

Mới đây, tại cuộc họp báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM, khi báo chí đặt vấn đề về việc công ty Thành Bưởi có hành vi trốn, né thuế, phí? Đại diện Công an TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Phòng Tham mưu cho biết; Cục thuế TP.HCM và Sở GTVT đang làm rõ các thông tin phản ánh; nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm liên quan đến trốn thuế; in ấn, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn; cấp phép sai quy định…. Thì các đơn vị nói trên sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

“Công an TP.HCM đã ghi nhận thông tin vụ việc, giao các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý”, ông Lê Mạnh Hà thông tin.