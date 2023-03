Thượng tá Hà cũng thông tin, thời gian qua, Công an TP.HCM đã quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm trên địa bàn. Qua đó, đã triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm trên không gian mạng, điển hình như: Năm 2022, khám phá đường dây mại dâm bằng hình thức con nuôi, cha nuôi (sugar baby, sugar daddy) trên mạng xã hội Zalo, Telegram... do đối tượng là sinh viên năm nhất của một Trường Đại học trên địa bàn TP tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều cô gái. Năm 2018, khám phá đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng Zalo do đối tượng cư ngụ tại TP Hà Nội nhưng điều hành đường dây tại TP.HCM, tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều phụ nữ. Năm 2017, khám phá đường dây mại dâm cao cấp qua mạng Zalo do các đối tượng tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa khôi thời trang Việt Nam năm 2017, diễn viên điện ảnh, người mẫu, MC...