Công an TP.HCM phát hiện nhiều nơi cải tạo nhà ở kinh doanh karaoke

Mới đây nhất, ngày 7/9 Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các cơ quan liên quan đã kiểm tra nhiều điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Tại karaoke Thanh Ruby thuộc chi nhánh Công ty TNHH khách sạn Quý Chương (đường Trần Quốc Tuấn, phường 1), cơ quan chức năng phát hiện có 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC gồm: Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC định kỳ theo quy định.

Công an TP.HCM tổng kiểm tra về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn. Ảnh: PC07

Theo ghi nhận, cơ sở Thanh Ruby thiết kế kiểu nhà hộp, có một sân thương phía trên, các tầng không có ban-công, ở mỗi tầng có cửa sổ, tuy không có khung sắt nhưng bị “án ngữ” bởi các dây thép treo đèn Led. Các phòng có thiết kế ban đầu là phòng ở nhưng được cải tạo thành phòng giống như phòng hát karaoke. Hay như cầu thang bộ giữa các tầng lầu, chiều ngang thiết kế chưa đủ tiêu chuẩn thoát nạn, không có cầu thang thoát hiểm khi có sự cố…

Ở nhiều quận, huyện, lực lượng cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm kinh doanh vốn cải tạo từ nhà ở. Ảnh: PC07

Và có nhiều vi phạm về công tác PCCC. Ảnh: PC07

Đoàn công tác phát hiện nút báo hệ thống báo cháy tại tầng 4, 5 là nơi kinh doanh karaoke đã không hoạt động khi bấm vào. Hay như các thông báo lối thoát hiểm sơ sài bằng các mảnh giấy dán trên tường.

Trên cơ sở kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện nhiều vi phạm, đoàn công tác để xuất xử phạt tụ điểm Thanh Ruby với tổng số tiền 33 triệu đồng, đồng thời đề xuất tạm đình chỉ hoạt động karaoke tại tầng 4, 5; chỉ được hoạt động karaoke khi đã được cơ quan chức năng nghiệm thu về PCCC.

Tại quán karaoke White Star ở đường Dương Quảng Hàm, phường 5, lực lượng chức năng cũng phát hiện việc cải tạo phòng ở thành phòng kinh doanh karaoke, nhiều vi phạm về PCCC. Đoàn đề xuất xử phạt cơ sở này với tổng số tiền 55 triệu đồng, đề xuất tạm đình chỉ hoạt động karaoke cho đến khi đủ điều kiện.

Cầu thang bộ ở một cơ sở kinh doanh karaoke được thiết kế nhỏ hẹp, chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh: PC07

Trong những ngày qua, lực lượng PCCC ở các quận, huyện của TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý những điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn. Hầu hết đều phát hiện sai phạm về PCCC, như: Chủ yếu cải tạo nhà ở thành tụ điểm kinh doanh, vi phạm về lắp đặt hệ thống điện, lối thoát hiểm chưa đủ tiêu chuẩn, hoạt động khi chưa có thẩm duyệt về PCCC cửa cơ quan chức năng chuyên ngành… Những cơ sở này đều bị phạt hành chính và quan trọng là tạm đình chỉ hoạt động.

Theo đại diện Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, từ 17/8/2022 Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar… Ngay sau đó, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã tiến hành kiểm tra toàn diện những cơ sở kinh doanh này.

Công an quận 8 kiểm tra công tác PCCC của một cơ sở kinh doanh. Ảnh: PC07

Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 50% trên tổng số 414 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm về PCCC. Cơ quan chức năng đã xử lý 90 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính lên đến 300 triệu đồng; nhiều cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.