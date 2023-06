Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, trong vòng nửa năm hoạt động để sản xuất hàng trăm giấy tờ giả các loại.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện 1 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn hoạt động trên địa bàn. Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng công an các địa bàn để điều tra, xử lý.

Đối tượng Trần Tiến Thành, kẻ cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Sau thời gian dài đeo bám, ban chuyên án quyết định cất lưới. Chiều 29/5 tại 1 địa điểm ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, trinh sát đã phục kích bắt giữ đối tượng Lương Triều Vỹ (22 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) thu giữ 1 thùng tài liệu giả.

Cùng thời điểm tại 1 điểm khác ở đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, trinh sát cũng bắt Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, quê TP Hải Phòng) và thu giữ 1 thùng tài liệu giả.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 10 người khác gồm: Trần Tiến Thành (tự “Tín”; 35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, quê Đắk Lắk, là em ruột của Thành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, là bạn gái Thành), Lưu Trường Giang (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, quê Đắk Lắk), Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng quê TP Hải Phòng) và Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, quê Bà Rịa- Vũng Tàu).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có CMND, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Các loại giấy tờ được làm giả. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định, đây là đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp các loại do Trần Tiến Thành cầm đầu. Ban đầu, Thành đặt mua bằng lái xe giả trên mạng xã hội, khi thấy việc làm giấy tờ giả dễ dàng nên từ cuối năm 2022 Thành cùng Trần Tiến Đạt thuê 2 căn nhà để làm nơi sản xuất và cất giữ, đóng gói các loại giấy tờ giả làm được. Thành thuê các đối tượng khác để phụ giúp trong các khâu và phân chia nhiệm vụ từng người rất cụ thể.

Thành mua từ 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) 1 bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng… với giá 15 triệu đồng. Thành chuyển bộ file cho nhân viên Bùi Phạm Yến Nhi lưu trong USB để sử dụng làm giấy tờ giả.

Thông qua mạng xã hội, Thành tìm kiếm nguồn khách. Ngoài ra còn có nhiều tay cò cũng tham gia tìm khách để hưởng hoa hồng. Nhóm này đặt giao hàng qua các ứng dụng gửi đến Bưu cục Bình Hưng để giao cho khách hàng. Chúng tinh vi khi gửi hàng tài liệu giả còn kèm thêm áo hoặc ví cầm tay để ngụy trang.

Trung bình mỗi ngày nhóm của Thành làm giả khoảng 20 tài liệu các loại, bán với giá trung bình 220 – 250 ngàn đồng/tài liệu. Như vậy sau 6 tháng hoạt động, nhóm của Thành cho ra lò khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính số tiền khoảng 720 – 900 triệu đồng.

Phi vụ lừa đảo chạy án 1 tỷ đồng

Ngoài ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ban chuyên án còn phát hiện vụ lừa đảo chạy án 1 tỷ đồng.

Cụ thể, khi biết tin Trần Tiến Thành bị tạm giữ điều tra, đối tượng Trần Tiến Đạt đã liên hệ với Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) để nhờ chạy án.

Duyên đưa ra thông tin, đã nhờ 1 người có thể giúp cho Thành tại ngoại. Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị 1 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Duyên bị khởi tố trong vụ việc lừa chạy án 1 tỷ đồng. Ảnh: CA

Sau đó, Duyên đã nhờ người nhận của Đạt 1 tỷ đồng tại 1 địa điểm ở quận Bình Thạnh. Giao tiền xong, Đạt nhiều lần liên hệ thì Duyên bịa ra những lý do khác nhau.

Sau đó, Đạt cũng bị ban chuyên án tạm giữ và khai ra việc bị lừa chạy án 1 tỷ đồng.

Công an xác định, Duyên đã đưa ra thông tin gian dối, có thể “chạy án” được nên đã lừa chiếm đoạt của Đạt 1 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố Trần Tiến Thành và 11 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng khởi tố đối với Lê Thị Duyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an TP.HCM đang mời làm việc để làm rõ vai trò của 1 số người khác có liên quan và mở rộng điều tra chuyên án.