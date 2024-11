Hôm nay (13/11), Công an TPHCM thông tin, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (42 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM tống đạt quyết định và lệnh bắt đối với Huỳnh Nhật Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là tiến trình điều tra mở rộng vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" do Trần Văn Linh (67 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) thực hiện theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" với âm mưu rải truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Ngày 29/8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố 2 người này cùng về tội danh nói trên.

Theo Công an TPHCM, đối tượng Huỳnh Nhật Phương được Đào Minh Quân và một số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” móc nối, phong chức “Trưởng phòng chiến tranh chính trị thuộc Bộ tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định”.

Với bản tính ngoan cố, hám danh, hám lợi, ảo tưởng, mù quáng tin tưởng vào lời hứa hẹn “hão huyền”, “lừa bịp” của tổ chức khủng bố trên, Phương đã thực hiện nhiều hoạt động âm mưu chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Huỳnh Nhật Phương và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam nói chung và của TPHCM nói riêng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Nhật Phương, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt các đối tượng liên quan.

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, lừa bịp, do đó Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, "lừa bịp", hứa hẹn, lôi kéo của Đào Minh Quân cũng như một số đối tượng cầm đầu, một số đối tượng trong tổ chức khủng bố này.

Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.