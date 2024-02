Tết là dịp để mọi người sum họp bên gia đình, người thân, nhưng đối với những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Tết đến, xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai. Bởi đây là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, lực lượng công an xã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Xã Hua Thanh là xã biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch qua lại; nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc từ lâu đời... nên công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, từ khi có lực lượng công an xã chính quy về xã, tình trạng mất an ninh trật tự, vượt biên trái phép giảm hẳn. Những cán bộ chiến sĩ Công an xã Hua Thanh còn được người dân ví như "lá chắn xanh" của vùng biên giới tỉnh Điện Biên.

Thượng úy Dương Thái Hải Ngọc - Trưởng Công an xã Hua Thanh cùng cán bộ, chiến sĩ, người dân đi tuần tra vùng biên giới để đảm bảo bà con vui xuân đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã băng rừng, lội suối tuần tra nắm tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới những ngày cận Tết.

Xã có tổng diện tích hơn 7.345 ha, đường biên giới dài 23,263 km với 9 mốc quốc giới, cùng chung nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới với Đồn Biên phòng Mường Pồn.

Xã có 10 bản, trong đó có 2 bản giáp biên giới là Nậm Ty 1, Nậm Ty 2 được xác định có vị trí rất quan trọng trong chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra Công an xã Hua Thanh còn vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khẩu súng tự chế người dân giao nộp cho lực lượng công an xã

Khẩu súng tự chế sử dụng bằng cồn bắn đạn bi đang được công an tháo dỡ.

Số lượng súng Công an xã Hua Thanh vận động người dân giao nộp trong thời gian qua.

Ngoài ra, năm 2022, trước khi triển khai Kế hoạch số 1333 về xây dựng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại 3.

Để thực hiện tốt mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”, UBND tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên đã quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã luôn được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp, góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị và trật tự, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.