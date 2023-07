Vụ việc được cho xảy ra trên tuyến quốc lộ N2, nơi giáp ranh địa bàn giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Long An.

Mũ bảo hiểm có vết xước và bắp chân người phụ nữ bị thương nghi trúng đạn.

Trong đoạn clip, người chồng kể, rạng sáng 1/7, khi chở vợ đi qua khỏi vòng xoay Thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) thì bị hai người đàn ông chạy xe bám theo.

Hai người lạ mặt vượt lên chặn đầu xe, dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng vào mũ bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ gây chảy máu.

Chưa hết, một người còn cầm dao áp sát, chém vào chân người chồng nhưng không gây thương tích. Hai vợ chồng tháo chạy về hướng Long An.

Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp xe cứu hộ và được hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 để sơ cứu vết thương.

Rất nhiều người đã khuyên nạn nhân trình báo công an nhưng họ vẫn đi Bình Dương.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay 2/7, công an tỉnh Long An cho biết vẫn chưa nhận được trình báo tuy nhiên đã nắm được thông tin này qua mạng xã hội. Hiện công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh, điều tra.