Cộng đồng AI Việt chờ đợi dàn diễn giả ấn tượng của AI Day 2022

Wolfram Burgard - Huyền thoại của Robot học

Được công nhận là “cha đẻ của Probabilistic Robotics” (mô hình xác suất cho robot), từ lâu GS.TS Wolfram Burgard đã là một tượng đài trong cộng đồng khoa học.

Trong sự nghiệp, vị giáo sư của Khoa Robot và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Kỹ thuật Nuremberg (Đức) nổi tiếng với những nghiên cứu, công nghệ về đo lường và kiểm soát trạng thái. Từ những năm 1997, ông và cộng sự đã triển khai hệ thống robot hướng dẫn du lịch có tương tác đầu tiên tại bảo tàng ở Đức, sau đó là tại các trung tâm thương mại, viện bảo tàng ở Mỹ và nhiều nơi khác. Năm 2008, ông là một trong những người đã phát triển giải pháp cho phép ô tô tự tránh chướng ngại vật và tự động đỗ xe.

GS. Wolfram Burgard đã có hơn 350 bài báo được công bố trong các hội nghị và tạp chí về robot và AI, với chủ đề trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, robot, máy học và công nghệ lái tự động. Tầm ảnh hưởng trong ngành của ông được khẳng định với giải thưởng IEEE Robotics and Automation của RAS (Cộng đồng IEEE Robotics & Automation), vinh danh những thành tựu ấn tượng của ông trong lĩnh vực robot và tự động hóa, cùng những lợi ích xã hội tích cực từ những công trình đó.

GS. Wolfram Burgard - một huyền thoại của robot học, một trong những diễn giả được chờ đợi nhất trong sự kiện AI Day 2022

GS. Wolfram Burgard cũng đã nhận nhiều giải thưởng lớn như giải thưởng Gottfried Wilhelm Leibniz - giải thưởng nghiên cứu danh giá nhất của Đức và được vinh danh từ Hội đồng Nghiên cứu châu Âu. Ông là thành viên danh dự của Ủy ban điều phối châu Âu về Trí tuệ nhân tạo, Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, và Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hoa Kỳ.

Tại AI Day 2022, GS. Burgard sẽ có bài phát biểu trực tiếp với chủ đề: “Các phương pháp tiếp cận xác suất và học máy cho robot tự hành và hệ thống lái xe tự động”, lúc 11h30 ngày 26/8, trong phiên thảo luận về “AI và Đảm bảo an toàn”.

Toby Walsh - “Ngôi sao” trong cuộc cách mạng kĩ thuật số

Toby Walsh hiện là nhà nghiên cứu cao cấp của Khoa Trí tuệ nhân tạo, trường Đại học New South Wales Sydney, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu cao cấp tại CSIRO Data61, trung tâm khoa học hàng đầu tại Australia. Ông được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” trong cuộc cách mạng kỹ thuật số của Australia.

Ông là tác giả của 3 cuốn sách về trí tuệ nhân tạo: Cuốn "It's Alive! Artificial Intelligence from the Logic Piano to Killer Robots” (tạm dịch: “Khi máy móc có sự sống! Trí tuệ nhân tạo từ Logic Piano đến Robot sát thủ”) viết về lịch sử và sự phát triển hiện tại của AI; "2062: The World that AI Made" (đã xuất bản tại Việt Nam với tiêu đề “Năm 2062: Thời đại của Trí thông minh nhân tạo”) đưa ra những ảnh hưởng tiềm tàng của AI đến xã hội loài người; và cuốn sách thứ ba - "Machines Behaving Badly: the Morality of AI" (tạm dịch: “Máy móc trở nên xấu xa: Vấn đề đạo đức của Trí tuệ nhân tạo”) đi sâu vào những thách thức mang tính đạo đức của lĩnh vực công nghệ này.

Toby Walsh là khách mời quen thuộc của những kênh truyền hình nổi tiếng như ABC, BBC, CNN, DW, NPR, RT,... với chủ đề về tầm ảnh hưởng của AI và robot đến xã hội. Ông cũng là một cây viết với nhiều bài đăng trên The New Scientist, American Scientist, Le Scienze, Cosmos, Technology Review, The New York Times, The Guardian, The Conversation,...

Toby Walsh - “ngôi sao nhạc rock” của lĩnh vực AI, nhìn AI dưới những góc nhìn về xã hội

Bài phát biểu của Toby Walsh được chờ đợi tại AI Day 2022 có chủ đề: “Liệu máy móc có trở nên xấu xa - Vấn đề đạo đức của AI”.

Annie Lien - Người tiên phong về công nghệ xe tự hành

Phó Giám đốc điều hành của VinAI - Annie Lien - đã có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ lái tự hành cùng nền tảng sâu rộng về chiến lược công nghệ, phát triển trải nghiệm người dùng và nghiên cứu đặc tính con người trong công nghệ,...

Annie Lien - diễn giả sẽ đem đến góc nhìn bao trùm cả về công nghệ, sản phẩm và marketing

Annie Lien bắt đầu sự nghiệp trong mảng trải nghiệm người dùng và máy học tại trung tâm nghiên cứu Robert Bosch của thung lũng Silicon. Trong thời gian ở đây, bà cũng đã tham gia cuộc thi DARPA Urban Challenge 2007 với vai trò là Trưởng nhóm của đội AnnieWay - đội thi “ngựa ô” đã lọt đến vòng chung kết của cuộc thi chế tạo xe ô tô không người lái này.

Thành tựu tiếp theo của Annie là tại phòng thí nghiệm đổi mới của Tập đoàn Volkswagen, nơi bà đã đồng sáng tạo và dẫn dắt các sáng kiến cho sản phẩm xe tự hành thông minh của Audi. Sau đó, Annie đã dành gần một thập kỷ khởi nghiệp về các giải pháp sáng tạo cho ô tô tự hành và tự động hóa người máy. Bà giữ vai trò cố vấn cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức về xe tự hành. Bà cũng là thành viên nghiên cứu của Toyota và nhóm Giải pháp tự hành của Hexagon. Bà gia nhập VinAI vào năm 2021 với tư cách là Phó Giám đốc điều hành.

Tại AI Day 2022, Annie Lien xuất hiện trong hai phiên thảo luận “AI và Đảm bảo an toàn” và “AI và Phát triển bền vững”.

Sự kiện AI Day 2022 với chủ đề “Kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra theo cả hai hình thức - trực tiếp tại Đại học VinUni và trực tuyến toàn cầu - trong 2 ngày 26 - 27/8.

Thế Định