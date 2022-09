Công nghệ số sẽ thay đổi các đài phát thanh - truyền hình

Chiều ngày 23/9, Bộ TT&TT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển nền tảng phát thanh số, nền tảng truyền hình số quốc gia. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tham dự chỉ đạo.

Hội thảo cũng có sự tham gia của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo các đài PT- TH địa phương và doanh nghiệp công nghệ số.

Công nghệ số sẽ thay đổi các đài PT-TH

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái các nền tảng số Việt Nam, đáp ứng cơ bản yêu cầu của chuyển đổi số, góp phần quan trọng để đạt các chỉ tiêu chiến lược quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là tập hợp được các công nghệ Việt Nam xuất sắc để phát triển những nền tảng số quốc gia, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đã chỉ ra các việc mà chúng ta cần làm. Đó là phát triển nền tảng số quốc gia trong từng ngành, lĩnh vực và được sử dụng rộng khắp. Các chương trình quốc gia cũng đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho hai đài xây dựng, phát triển hai nền tảng phát thanh số và nền tảng truyền hình số mang tầm quốc gia, thu hút được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

Nội dung của các đài PT-TH được cung cấp trên 2 nền tảng quốc gia này theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng, giảm chi phí, tăng năng suất lao động một cách chủ động, kịp thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Công nghệ số sẽ thay đổi các đài PT-TH, giúp các đài thực hiện sứ mệnh của mình tốt hơn nếu kịp thời chuyển biến mạnh mẽ và nắm bắt được cơ hội. Tham gia 2 nền tảng quốc gia này, thay vì chỉ tiếp cận một lượng khán thính giả của địa phương, vùng miền, nội dung của các đài sẽ tiếp cận được với tệp khán giả có sẵn lên tới hàng chục triệu người dùng. Đồng thời, giúp các đài đẩy nhanh chuyển đổi số, giảm thiểu chi phí khi tự thân phát triển các ứng dụng, nền tảng và tăng mức độ tiếp cận đến khán giả.

“Việc triển khai 2 nền tảng này đóng vai trò quan trọng và không chỉ có yếu tố then chốt trong đảm bảo an toàn an ninh mạng, đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng mà còn giúp tối đa hóa các lợi ích do công nghệ mang lại, ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro mà công nghệ có thể gây ra cho toàn xã hội. Đây là hai nền tảng hiện đại, đa phương tiện hoạt động thông suốt, liên tục và đảm bảo an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Áp lực chuyển đổi của “nhà đài”

Theo ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, trong nhiều năm nay sự bùng nổ của những nền tảng trực tuyến OTT, mạng xã hội đã ảnh hưởng đến các đài PT-TH về khía cạnh đưa thông tin đến khán giả, doanh thu…. Với thực trạng như vậy, các đài đều đang vào cuộc chuyển đổi số, sử dụng nền tảng OTT nhưng việc sản xuất và phân phối nội dung vẫn còn là vấn đề nan giải.

Hội thảo về các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực PT-TH

Theo ông Vĩnh, các nền tảng như Facebook, YouTube… dù mới xuất hiện nhưng chiếm tới 80% doanh thu và chỉ còn 20% doanh thu dành cho đơn vị trong nước. Điều này cho thấy khán giả tiếp cận thông tin trên những nền tảng này rất lớn. Trong khi đó, các đài trong nước chỉ có nguồn nội dung hạn chế, nếu tự phát triển ứng dụng OTT cũng không có nhiều khán giả và không thể phát triển mạnh.

Dẫn chứng ví dụ ở VTV, ông Vĩnh cho biết Đài truyền hình này hiện có kho nội dung phong phú nhất nhưng tính tới tháng 8/2022, ứng dụng VTV Go mới có hơn 27 triệu cài đặt. Trong khi Facebook có khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam. Do đó, các đài cần hợp tác trong việc phát triển nội dung và các nền tảng phân phối, quản trị điều hành. Với định hướng của Bộ TT&TT, VTV Go sẽ được xây dựng thành hệ thống truyền hình số trực tuyến quốc gia với nhiều nội dung đa dạng, khác biệt.

Ông Đinh Đắc Vĩnh cũng bày tỏ mong muốn các bên cùng sử dụng, khai thác nền tảng này để tiếp cận khán giả, kinh doanh và chia sẻ. Hình thành liên minh và tạo ra hệ thống thông tin chính thống của Việt Nam để cạnh tranh được với các nền tảng mạng xã hội.

Còn theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, các nền tảng số phát thanh quốc gia dùng chung giúp giảm thiểu đầu tư, tránh dàn trải. Các đài sử dụng chung được nguồn dữ liệu; thu hút lượng công chúng tập trung về một mối dễ nghe và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, ông Quang kiến nghị Bộ TT&TT bổ sung thêm cơ sở, căn cứ pháp lý để các đài có thêm được nguồn lực đầu tư hạ tầng từ ngân sách.

Theo lộ trình, hai nền tảng phát thanh số và truyền hình số quốc gia sẽ triển khai ngay trong năm nay. Dự kiến đến tháng 4/2023 sẽ có 20 - 25 đài PT-TH sử dụng nền tảng truyền hình số, tháng 6/2023, dự kiến ra mắt nền tảng phát thanh số.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, PT-TH, nhất là việc phát triển các nền tảng số dùng chung có vai trò quan trọng trong xu thế cũng như bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng đề nghị, các nhà mạng viễn thông - các đơn vị có tiềm lực, có khả năng lập lại trật tự nội dung số Việt Nam, bên cạnh mô hình kinh doanh bền vững cần chú ý đến trách nhiệm xã hội; đồng hành với hệ sinh thái báo chí, PT-TH để cùng nhau lớn mạnh, cùng xây dựng hệ sinh thái nội dung, không để Việt Nam mất chủ quyền trên không gian số.