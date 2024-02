Tại Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam ghi được 4 bàn thắng. Nhìn vào mặt thống kê, đây rõ ràng là hiệu suất không tệ, khi mà đoàn quân của HLV Troussier chọc thủng lưới những đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản (2 bàn), Iraq (2 bàn).

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam có 2 lần vào tới tứ kết Asian Cup nhưng cũng chỉ có được 4 bàn thắng. Điều đó cho thấy hàng công của "Những chiến binh sao vàng" dưới thời HLV Troussier là rất đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam không đến từ một hàng công mạnh, ngược lại có những vấn đề đáng lo.

Đình Bắc ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023

Ở bàn thắng "mở tài khoản" của Đình Bắc vào lưới Nhật Bản, các chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng tiền đạo tuyển Việt Nam quá may mắn, và nếu thực hiện lại 100 lần tình huống tương tự cũng khó có thể làm lại được. Còn ở trận thua Iraq 2-3, hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều không phải của một tiền đạo, mà do trung vệ Việt Anh và tiền vệ Quang Hải lập công.

Ở một góc nhìn khác, theo BLV Quang Huy, 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được ghi ở những trận có tâm lý thoải mái. Nếu như hàng công của tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ở trận gặp Indonesia thì sự đánh giá mới chính xác.

"Ở trận gặp đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Iraq, tuyển Việt Nam thắng thì quá tuyệt vời mà thua cũng chẳng sao. Nhưng ở trận gặp Indonesia chúng ta phải thắng thì lại không làm được, thậm chí không thể ghi bàn", BLV Quang Huy nói.

Tuyển Việt Nam "tịt ngòi" ở trận quyết định gặp Indonesia

Nhìn lại toàn bộ các trận đấu mà HLV Troussier cầm quân ở tuyển Việt Nam, cả giao hữu và chính thức, hàng công là nơi luôn có những biến động về nhân sự.

Khi mới ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp ưa thích Tuấn Hải và Văn Tùng. Đến cuộc so tài với Palestine, Hoàng Đức được đẩy lên đá tiền đạo cùng với Tuấn Hải. Trong loạt 3 trận giao hữu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, các tiền đạo được sử dụng gồm: Tiến Linh, Hoàng Đức Văn Toàn và Tuấn Hải.

Đến vòng loại World Cup 2026, Tuấn Hải và Văn Toàn được tin dùng, nhưng ở Asian Cup 2023, Đình Bắc lại là sự lựa chọn số 1. Nếu chân sút 19 tuổi không chấn thương sau trận gặp Nhật Bản, có thể anh sẽ đá chính cả 3 trận vòng bảng. Đáng chú ý, ở trận then chốt với Indonesia, HLV Troussier gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Văn Tùng và Văn Trường, sau đó Văn Toàn được vào sân ở cuối hiệp 2 nhưng thời gian không đủ để tiền đạo người Hải Dương thể hiện.

Công Phượng vẫn có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam

Với sự thay đổi liên tục các tiền đạo, cho thấy HLV Troussier dường như chưa tìm được một sự lựa chọn ưng ý nhất. Vào tháng 3 tới, Tiến Linh trở lại, nhưng cũng chưa chắc được tin dùng.

Thực ra HLV Troussier vẫn còn một lựa chọn khác là Công Phượng - cầu thủ chỉ được ông thầy người Pháp sử dụng duy nhất 1 lần ở trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9/2023.

Tại Nhật Bản, đội bóng của Công Phượng là Yokohama xuống hạng J-League 2. So với mùa giải 2023, tiền đạo người Nghệ An có nhiều cơ hội hơn để thi đấu, và đó là lý do anh quyết định gia hạn hợp đồng 1 năm thay vì về nước chơi bóng.

Trong chia sẻ mới đây, Công Phượng mong muốn được trở lại tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, anh phải được thi đấu thường xuyên và ghi được dấu ấn ở Yokohama, qua đó ghi điểm với HLV Philippe Troussier.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Indonesia (Nguồn FPT Play):

