Công ty luật ở TP.HCM tổ chức hàng trăm người cắt ghép ảnh vu khống đòi nợ như thế nào?

Liên quan đến ở nhóm núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law (phường An Phú Đông, quận 12), đến nay Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã làm rõ về các hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.

Như đã thông tin, Công an quận 12 đã khởi tố bị can đối với 13 người về tội “vu khống” quy định tại khoản 2, điều 156, Bộ luật hình sự.

Những người bị khởi tố trong vụ ổ nhóm vu khống đòi nợ núp bóng công ty luật tại TP.HCM. Ảnh: CA

Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an quận 12 thông tin, tại Công ty Luật TNHH Power Law có 3 luật sư. Công ty luật này đăng ký hành nghề luật, chuyên tư vấn nợ.

Thực tế, Công ty Luật TNHH Power Law chuyên thu mua nợ xấu của các ngân hàng, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các app cho vay… Sau đó, phía công ty tổ chức hàng trăm nhân viên thu hồi nợ và quy định họ được hưởng từ 25 – 30% từ khoản tiền đòi được.

Công ty Luật TNHH Power Law liên tục đăng tuyển dụng nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại, với hứa hẹn thu nhập cao và không cần kinh nghiệm. Ảnh: Chụp màn hình

Để có nguồn nhân viên thu hồi nợ đông đảo, Công ty Luật TNHH Power Law thường xuyên đăng tải thông tin tuyển dụng lên nhiều trang web, mạng xã hội, với mỗi lần tuyển hàng trăm người, hứa hẹn mức lương 10 – 30 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm…

Thượng tá Ngọc thông tin, quá trình điều tra, phía những người Công ty Luật TNHH Power Law đã không nhận trách nhiệm và cho rằng, giao việc thu hồi nợ cho nhân viên, còn họ làm cách nào để đòi nợ thì phía công ty không biết.

Quá trình khai báo với Công an, những nhân viên thừa nhận, hàng ngày nhận danh sách khách hàng nợ từ các trưởng nhóm. Họ được hướng dẫn các cách thức gọi điện đe doạ, khủng bố từ nhiều cấp độ khác nhau và cắt ghép ảnh để vu khống, gây áp lực cho người vay nợ, người thân, bạn bè của họ nhằm đòi nợ cho bằng được.

Hàng ngày, các nhân viên nhận danh sách khách hàng nợ từ các trưởng nhóm và tiến hành các thủ đoạn đòi nợ kiểu đe doạ, khủng bố, vu khống... Họ được hưởng 35- 50% trên tổng số tiền nợ đòi được. Ảnh: CA

Thượng tá Ngọc cũng nói rõ, đang làm rõ vai trò của nhiều người khác. Đồng thời, đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm đòi nợ kiểu khủng bố, vu khống núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law thì đến Công an quận 12 để trình báo nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Trước đó vào giữa tháng 11 vừa qua, Công an an TP.HCM cũng đã triệt phá một ổ nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh để vu khống, khủng bố nhằm đòi nợ núp bóng Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset, có trụ sở chính tại quận 1 và đặt văn phòng hoạt động tại quận 4. Công an TP.HCM thông tin rõ, công ty này được cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng nhưng thủ đoạn thu hồi nợ là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý các ổ nhóm, công ty được cấp phép liên quan đến cho vay, tư vấn nợ nhưng có cách thu hồi nợ bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Ảnh: CA

Liên quan đến các ổ nhóm tín dụng đen, đòi nợ kiểu vu khống, khủng bố bị phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây, đại diện Công an TP.HCM cho biết, từ nay đến cuối năm, các hoạt động động này sẽ nở rộ. Công an TP.HCM đã có chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và TP.HCM tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm...

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen, các đối tượng cho vay nặng lãi, các tổ chức ngoài xã hội, để tránh lọt thông tin và hình ảnh cá nhân.

Người dân cần phải mạnh dạn tố cáo các hành vi đe doạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân và người xung quanh đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.