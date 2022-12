Công an thông tin vụ công ty chuyên cắt ghép ảnh để vu khống, đòi nợ

Công an TP.HCM ngày 1/12 đã thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ của ổ nhóm núp bóng tại trụ sở của Công ty Luật TNHH Power Law, ở quận 12.

Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 người về tội Vu khống. Trong số này, 11 bị can bị tạm giam, còn 2 người khác được giải quyết cho tại ngoại.

Công an TP.HCM thông tin về vụ án "vu khống" để đòi nợ xảy ra tại một công ty luật ở quận 12. Ảnh: Linh An

Qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin quần chúng, mới đây lực lượng Công an quận 12 đã phát hiện về một ổ nhóm, công ty có hoạt động đòi nợ vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các ổ nhóm, công ty này tổ chức đông đảo nhân viên, chuyên gọi điện thoại đe doạ, chửi bới để đòi nợ. Thậm chí, nhóm này tổ chức nhân viên cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhằm mục đích thu hồi nợ cho bằng được.

Thời điểm công an kiểm tra có gần 200 người đang làm việc. Ảnh: CA

Nhiệm vụ của các nhân viên là gọi điện đe doạ, chửi bới và cắt ghép ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm vu khống, khủng bố để đòi nợ cho bằng được. Ảnh: CA

Công an quận 12 đã báo cáo ban giám đốc về hoạt động của một ổ nhóm người núp bóng tại Công ty Luật TNHH Power Law.

Mới đây, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ khác của Công an TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại Công ty Luật TNHH Power Law.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính, điện thoại để nhằm mục đích vu khống, khủng bố người vay tiền nhằm đòi nợ. Công an đã niêm phong thu giữ lượng lớn máy tính, điện thoại và đưa 83 người về làm việc.

Qua điều tra, Công an xác định có 35 người có thực hiện hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Đến nay, Công an làm rõ có khoảng 300 bị hại ở các tỉnh thành của cả nước. Công an đã khởi tố 13 người, đang mở rộng điều tra.