Sáng 29/12, Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng liên quan đã tới tuyến Quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) để kiểm tra với các xe tải trọng lớn chở đất, vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất, đá gây bụi mù mịt.

Một ô tô được xác định quá tải. Ảnh: Quốc Huy

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT 1-46 tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này, đặc biệt là các xe chở hàng quá khổ, quá tải, chở đất cát, vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên tuyến đường như VietNamNet đã phản ánh.

"Trong thời gian tới, lực lượng CSGT cương quyết xử lý dứt điểm các hành vi nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên toàn tuyến”, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chỉ trong khoảng 1 giờ thực hiện tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm với 5 tài xế lái xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46B.

Lực lượng CSGT dừng ô tô chở đất để đo thành thùng, cân tải trọng. Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, có 3 xe tải của Công ty TNHH Hòa Hiệp (phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam) chở vật liệu quá tải, vượt mức quy định 20%, 39% và 61%.

Với lỗi này, tài xế và chủ doanh nghiệp có phương tiện bị lập biên bản xử phạt từ gần 7 triệu đồng đến 36 triệu đồng/1 xe.

Hai xe tải chạy từ trong công trường thi công cao tốc lôi theo bùn, đất ra Quốc lộ 46B cũng bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Liên quan đến việc xe chở vật liệu từ mỏ đất Công ty TNHH Phú Nguyên Hải ra Quốc lộ 46B kéo theo bùn đất rơi vãi trên đường, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết: “Phòng CSGT sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, Khu quản lý đường bộ 2 làm việc với chủ mỏ, buộc ký cam kết, xử lý dứt điểm".

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường giám sát, chỉ đạo cán bộ của phòng làm việc. Ảnh: Quốc Huy

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, trên tuyến Quốc lộ 46B có mưa phùn nhỏ; từ sáng sớm đã có xe bồn tưới nước, dọn vệ sinh khoảng 1km trên tuyến nên ít bụi hơn những hôm trước.

Ngoài ra, khi nhiều lực lượng chức năng ở Nghệ An xuất hiện, thực hiện kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 46B, mật độ xe tải trọng lớn ra, vào khu vực mỏ đất của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải đã giảm.

Một số hình ảnh trên tuyến Quốc lộ 46B sáng nay:

Xe tải trọng lớn kéo theo bùn đất băng qua Quốc lộ 46B bị xử lý.

Dừng phương tiện vận tải để cân tải trọng trên Quốc lộ 46B.

Xe phun nước trên Quốc lộ 46B nhằm giảm bụi.

Nhiều lực lượng chức năng ở Nghệ An cùng thực hiện kiểm tra, quyết tâm xử lí các vi phạm giao thông.

Mặt đường hư hại nghiêm trọng ở Quốc lộ 46B, vị trí đoạn đầu khi các xe tải chở đất từ mỏ ra.

Nhiều tài xế, chủ doanh nghiệp sở hữu xe bị lập biên bản xử phạt hành chính. Ảnh: Quốc Huy

CSGT giải thích các lỗi vi phạm cho tài xế.