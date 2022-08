CSGT TP.HCM phân luồng từ xa tránh ùn tắc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đã huy động tối đa về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và đề ra giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm giúp cho người dân lưu thông trong dịp lễ được an toàn, thuận lợi nhất.

Lực lượng CSGT ứng trực, phân luồng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, lễ Quốc Khách 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người dân về quê, đi chơi xa sẽ tăng đột biến. Do đó, lực lượng CSGT – Công an TP.HCM cùng các lực lượng khác triển khai nhiều pháp để tránh ùn tắc.

Cụ thể, các đội, trạm thuộc phòng PC08 sẽ tăng cường bố trí các tổ tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Dịp lễ 2/9 này, sau 22h lực lượng CSGT sẽ tổng kiểm tra hành chính các phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh: B.T

Sau 22h, các tổ tuần tra sẽ tiền hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện lưu thông trên đường, xử lý người tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Dịp trước và sau lễ Quốc khánh 2/9, khi lưu lượng phương tiện tăng cao tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ TP, các đội, trạm thuộc phòng PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng điều tiết giao thông, chủ động phân luồng tránh để phương tiện tập trung di chuyển theo một hướng.

Tăng cường lực lượng giải quyết nhanh chóng lượng phương tiện ra, vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn; phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, phòng PC08 bố trí cán bộ trực quan sát camera lắp đặt trên các tuyến đường và nắm bắt thông tin trên các nhóm mạng xã hội tại các khu vực trên địa bàn TP, từ đó kịp thời kết nối với các lực lượng có liên quan giải quyết nhanh chóng các sự cố về trật tự an toàn giao thông nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng.

Theo kế hoạch, đúng 15h chiều 31/8 và 10 ngày 4/9 lực lượng CSGT TP.HCM sẽ đồng loạt ra quân.