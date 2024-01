Chiều 3/1, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2023 toàn TP xảy ra 1.729 vụ TNGT, trong đó có 314 vụ liên quan đến nồng độ cồn. Tổng số người chết vì TNGT là 661 người, trong đó có liên quan đến nồng độ cồn là 111 người.

Thượng tá Đoàn Văn Quới. Ảnh: Linh An

Thượng tá Đoàn Văn Quới cho biết thêm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng PC08 tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM và phối hợp với Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức để triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

“Chúng tôi bố trí thời gian, địa điểm hợp lý ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT, các tuyến đường có các nhà hàng, các quán ăn có phục vụ rượu bia để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; để người dân có ý thức hơn, đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông”, Thượng tá Đoàn Văn Quới nhấn mạnh.

Trong năm 2023, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 128 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Linh An

Đại diện phòng PC08 còn cho biết thêm, bên cạnh việc quyết liệt triển khai các kế hoạch, cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, còn xử lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; cơ sở nghi vấn “độ xe”; nắm tình hình xử lý không để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự nhằm phòng chống tội phạm và kéo giảm TNGT đường bộ ở cả 3 tiêu chí so với năm 2022.

Qua đó, CSGT TP.HCM đã xử lý 128.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.477 trường hợp quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe; 3.637 trường hợp vi phạm về giao thông đường thủy.