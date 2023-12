Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024, Công an TP Hà Nội đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.

Tối 29/12, Tổ công tác gồm: 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Thanh Xuân phối hợp Phòng CSGT và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Thành phố đã triển khai lực lượng lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân).

Để đảm bảo tính bí mật của kế hoạch công tác, các thông tin như: thời gian, vị trí cắm chốt... chỉ được Tổ trưởng tổ công tác thông báo ít phút trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại vị trí cắm chốt, 30 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng: CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động trải dài trên đoạn đường 200- 300m ở cả 2 chiều đường để ngăn chặn các trường hợp chống đối, “né chốt” kiểm tra. Đặc biệt, Công an quận Thanh Xuân đã cử 4 nữ cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo ghi nhận, hồi 20h30 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện tài xế T.T.V. (SN 1977, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29U6- 10XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,910 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 2,3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ- CP.

Trình bày với Tổ công tác, ông V. cho biết, trong khi đi mua thuốc cho mẹ bị ốm đang nằm viện, ông đã tranh thủ uống bia với bạn bè.

Tài xế V. đã bị Tổ công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi: "Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở; Không có giấy phép lái xe; Không có đăng ký xe". Với lỗi này tài xế T. sẽ bị xử phạt đến 9 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Đáng nói, trường hợp tài xế V.V.T. (SN 1988, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 82B2- 791.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,229 mg/L khí thở. Dù vi phạm ở mức thấp nhưng tài xế T. đã không làm chủ được hành vi, có hành động đập mũ bảo hiểm, bật khóc... khi bị Tổ công tác lập biên bản.

Trong ca công tác kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 20 trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, dù dừng kiểm tra đến 300 lượt ô tô nhưng không phát hiện trường hợp tài xế vi phạm.

Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân cho biết: “Với tinh thần quyết tâm thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự của Công an Thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng xử lý các vi phạm về giao thông, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn".

Cũng theo Thượng tá Đinh Trung Dũng, việc đưa nữ cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia việc xử lý vi phạm nồng độ cồn để tăng tính mềm mại, giúp giảm tình trạng tài xế vi phạm căng thẳng, chống đối lực lượng chức năng.

Đại úy Lê Thị Mai Ly, cán bộ Đội CSGT- Trật tự Công an quận Thanh Xuân cho biết, khi nữ CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì nhiều tài xế dù vi phạm nhưng vẫn vui vẻ chấp hành. Tuy nhiên, vì là nữ giới nên việc làm nhiệm vụ vào buổi tối, các nữ cán bộ, chiến sĩ phải tạm gác lại việc chăm lo cho gia đình.

"Bản thân tôi nói riêng và các nữ CSGT nhận được sự giúp đỡ từ gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù có vất vả hơn các chiến sĩ là nam giới nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu", Đại úy Lê Thị Mai Ly chia sẻ.