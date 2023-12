Ban đầu được trồng ở Mexico, cây củ đậu hiện phổ biến ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Loại củ này ngọt mát, giòn, có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Giá bán củ đậu ở Việt Nam khá rẻ. Những năm trước, giá thương lái thu mua củ đậu khoảng 6.000-7.000 đồng/kg. Năm nay, giá rớt xuống chưa tới 2.000 đồng/kg nhưng vẫn ế ẩm. Theo Tiền Phong, các hộ dân ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang đối diện nguy cơ thua lỗ khi hàng trăm tấn củ đậu đầy đồng.

Củ đậu ăn ngọt, mát có nhiều vào dịp cuối năm. Ảnh: Times of India

Giá trị dinh dưỡng

130g củ đậu chứa 49 calo, 12g carb, 1g protein, 0,1g chất béo, 6,4g chất xơ, vitamin C (44% nhu cầu hằng ngày), vitamin B9 (4%), sắt (4%), magie (4%), kali (6%), mangan (4%). Nguồn vitamin C phong phú hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể và cần thiết cho nhiều phản ứng enzyme.

Củ đậu cũng chứa một lượng nhỏ vitamin E, B1, B2, B5, B6, canxi, phốt pho, kẽm và đồng. Loại củ này có lượng calo thấp, nhiều chất xơ và nước, là thực phẩm tốt cho giảm cân.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Trong củ đậu có một số chất chống oxy hóa là những hợp chất thực vật ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do - phân tử gây ra stress oxy hóa. Đó là vitamin C, E, selen và beta-carotene.

Theo Healthline, stress oxy hóa liên quan đến các bệnh mạn tính bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và suy giảm nhận thức.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Củ đậu chứa nhiều chất dinh dưỡng, trở thành sự lựa chọn tốt để cải thiện sức khỏe tim mạch. Đánh giá dựa trên 23 nghiên cứu cho thấy tăng lượng chất xơ làm giảm đáng kể lượng cholesterol toàn phần và cholesterol LDL “xấu”. Củ đậu còn chứa kali giúp hạ huyết áp, chống lại bệnh tim và đột quỵ. Sắt và đồng trong loại củ này cần thiết cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Bạn có thể chế biến nhiều món ăn từ củ đậu. Ảnh: Whiskware

Thúc đẩy tiêu hóa

Củ đậu có có hàm lượng chất xơ inulin cao, đây là một loại prebiotic - nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột. Thường xuyên ăn củ đậu có thể tăng tần suất đi tiêu lên tới 31% ở những người bị táo bón. Thực phẩm có hàm lượng nước cao như củ đậu giúp bạn đáp ứng nhu cầu chất lỏng hằng ngày.

Chế độ ăn nhiều prebiotic làm tăng số lượng vi khuẩn tốt trong ruột, giảm số lượng vi khuẩn xấu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, béo phì và bệnh thận.

Hỗ trợ giảm cân

Chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng củ đậu có lượng calo tương đối thấp, chứa nhiều nước và chất xơ, giúp bạn no lâu. Ngoài ra, lượng chất xơ phong phú làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng quá nhanh sau khi ăn.

Chất xơ inulin được chứng minh có tác động đến các hormone ảnh hưởng đến cảm giác no - đói. Do đó, ăn củ đậu không chỉ làm tăng loại vi khuẩn đường ruột hỗ trợ giảm cân mà còn giúp bạn no hơn sau bữa ăn.