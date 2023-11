Thomas Wadhouse, còn được gọi là Thomas Wedders, tự hào với chiếc mũi có kích thước đáng kinh ngạc 19,05cm. Ông giành được danh hiệu người có chiếc mũi lớn nhất thế giới và cho đến nay chưa có ai xô đổ kỷ lục này.

Người đàn ông sống ở thế kỷ 18 tại Yorkshire (Anh) thu hút sự chú ý ở mọi nơi ông đến nhờ vẻ ngoài đặc biệt. Tuy nhiên, ít người biết về cuộc đời bí ẩn của ông.

Tượng sáp về người đàn ông có mũi dài nhất thế giới Thomas Wadhouse

Lý do có chiếc mũi dài

Nguyên nhân Thomas có chiếc mũi dài khá lạ cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Xoay quanh nguồn gốc chiếc mũi dài của ông đã có rất nhiều ý kiến.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng sự bất thường này xuất phát từ một căn bệnh lạ, ảnh hưởng đến cả sự phát triển nhận thức của trẻ trong những năm đầu đời.

Ngoài ra, một số tin đồn cho rằng đó là hậu quả của việc kết hôn gần, gây ra biến dạng khuôn mặt. Cha mẹ ông có thể là anh em ruột. Chính sự pha trộn gen này đã dẫn đến chiếc mũi khác thường của ông. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự vẫn chưa sáng tỏ.

Cuộc sống bí ẩn

Điểm đặc biệt trên khuôn mặt đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng ông lên vị thế người nổi tiếng. Mặc dù vậy, cuộc sống của Thomas rất kín đáo.

Tạp chí Strand từng đăng bài viết vào năm 1896 cho rằng cằm của ông quá yếu và lông mày của ông quá thấp. Lý do đằng sau quyết định việc xuất hiện trước đám đông, đi biểu diễn xiếc của Thomas vẫn chưa rõ ràng.

Có người cho rằng ông tin mình sẽ kiếm được nhiều tiền và không thể bỏ qua cơ hội này. Có người cho rằng việc làm của ông do người khác truyền cảm hứng.

Thomas đã qua đời ở tuổi 50 và không để lại ghi chép nào về những bí ẩn xung quanh mình. Hiện tại, ở bảo tàng Ripley's Believe It Or Not ở London (Anh), người ta đặt một bản sao bằng sáp về chiếc mũi đặc biệt của ông.

Kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận Thomas Wadhouse là người đàn ông có chiếc mũi dài nhất trong lịch sử loài người. Trên trang web của mình, họ giải thích: "Có những tài liệu lịch sử kể rằng Thomas Wedders, sống ở Anh vào những năm 1770 và là thành viên của một rạp xiếc du hành kỳ dị, có chiếc mũi dài 19,05cm".

Vậy ai là người có chiếc mũi dài nhất mà vẫn còn sống? Theo kỷ lục Guinness thế giới, người đàn ông giữ kỷ lục về chiếc mũi dài nhất là Mehmet Özyürek đến từ Artvin (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông có chiếc mũi dài ấn tượng khoảng 8,7cm.

Ông Özyürek cho biết, rất hài lòng với chiếc mũi của mình và không có ý định thay đổi nó. Trường hợp chiếc mũi dài bất thường của ông là một tình trạng di truyền, nhưng các bác sĩ vẫn chưa có lời giải thích. Cha và chú của ông Mehmet cũng có chiếc mũi to dài như vậy.