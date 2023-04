Quà cưới của bố mẹ chồng

Sau đám cưới được lên báo nước ngoài, vợ chồng Tuyết Nhi (27 tuổi, quê An Giang) và Samuel Lam (28 tuổi, người Mỹ gốc Hoa) chọn sống ở New York, Mỹ. Cả hai đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong căn hộ trị giá 2 triệu USD.

Đám cưới của cô dâu An Giang được nhiều người biết đến từ clip trao của hồi môn 100 tỷ đồng.

Căn hộ đắt tiền là một trong những món quà cưới mà bố mẹ chồng tặng cho vợ chồng Tuyết Nhi.

Căn hộ trị giá 2 triệu USD của vợ chồng cô dâu An Giang nằm trong tòa nhà cao nhất ở Queens, New York, Mỹ.

Căn hộ của vợ chồng cô dâu An Giang nằm trong tòa nhà cao nhất ở Queens, New York. Ở độ cao trên 40 tầng, từ căn hộ, Tuyết Nhi có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York nhộn nhịp, nhiều sắc màu…

Vị trí của tòa nhà này gần công viên, các siêu thị, chỉ mất 10-15 phút là đến trung tâm Manhattan (địa điểm ăn uống vui chơi sầm uất của New York). Nơi đây đáp ứng nhiều tiện ích như: bãi đậu xe, bể bơi, spa, gần ga tàu điện ngầm…

“Bố mẹ anh Sam cho nhà nhưng chúng tôi được phép chọn và thiết kế nội thất theo sở thích. Sau nhiều lần chọn lựa, chúng tôi quyết định mua căn hộ trước cưới vài tháng. Tính đến nay, vợ chồng tôi đã dọn vào căn hộ được khoảng 1 năm”, cô dâu An Giang chia sẻ.

Tòa nhà có nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Căn hộ trị giá 2 triệu USD, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Sau khi nhận nhà, Tuyết Nhi đứng ra lo liệu phần thiết kế và chọn nội thất cho căn hộ. Cô chọn tông màu xám vàng và kem trắng cho toàn bộ nội thất, không gian của căn hộ.

Tuyết Nhi bật mí: “Chồng tôi rất thích cảm giác ấm cúng, sáng sủa nên tôi chọn những tông màu phù hợp. Để có được nội thất đúng loại Sam thích, tôi phải đợi 6 tháng mới có hàng”.

Bên trong căn hộ của vợ chồng Tuyết Nhi - Samuel Lam.

Thị hiếu thẩm mỹ và sở thích của vợ chồng Tuyết Nhi tương đối hòa hợp. Thế nên, cả hai không mất quá nhiều thời gian để thảo luận, lựa chọn phong cách trang trí nhà cửa.

Thức dậy cùng bình minh

Điểm mà vợ chồng Tuyết Nhi yêu thích nhất khi sở hữu căn hộ triệu đô không nằm ở giá trị hoặc nội thất đắt tiền mà đến từ khoảng không gian mênh mông bao trọn New York.

Từ mọi góc của căn hộ, vợ chồng Tuyết Nhi đều có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố đang sống. Đó có thể là thành phố ngày cuối năm ngập tràn pháo hoa hoặc những đêm sắc màu rực rỡ…

Trong căn hộ ấm áp, Tuyết Nhi tựa đầu vào vai chồng, cùng xem phim và ngắm cảnh thành phố chìm vào màn đêm.

Vợ chồng Tuyết Nhi vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh thành phố New York.

Tuyết Nhi thích thú chia sẻ: “Tôi và Sam cảm thấy rất thoải mái, tiện lợi và may mắn khi sở hữu được căn hộ đúng mong ước. Còn gì tuyệt bằng những bữa ăn tối lãng mạn dưới bóng hoàng hôn, mỗi sáng thức dậy cùng bình minh ấm áp…

Được sống trong không gian tuyệt vời, chúng tôi luôn căng tràn năng lượng để làm việc, hướng đến những mục đích đang chờ ở tương lai”.

Từ căn hộ triệu đô, Tuyết Nhi có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York.

Ngoài căn hộ tiện nghi ở New York, vợ chồng Tuyết Nhi còn nhận được nhiều món quà giá trị và ý nghĩa từ người thân. Nhiều người cho rằng số tài sản quá lớn sẽ khiến vợ chồng trẻ gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, Tuyết Nhi chỉ xem những món quà là động lực để phát triển.

“Dù trước hay sau đám cưới, có hay không những món quà đắt tiền, vợ chồng tôi luôn biết “đủ” và nỗ lực làm việc, liên tục đặt ra mục tiêu để chinh phục.

Hiện tại, chúng tôi đang mơ đến căn nhà cách xa trung tâm thành phố, có khu vườn nhỏ cho bố mẹ và con trẻ thoải mái chơi đùa.

Vợ chồng tôi sẽ cố gắng tạo ra những giá trị mới, chứ không chỉ thừa hưởng tài sản của gia đình”, Tuyết Nhi bày tỏ.

Cô dâu Tuyết Nhi bên bố mẹ và anh trai.

Cô dâu An Giang cũng cho biết cô chọn chia sẻ cảm xúc, hình ảnh của căn hộ đắt tiền không phải để khoe khoang.

Tuyết Nhi muốn gửi niềm vui, hạnh phúc này như một lời cảm ơn đến đấng sinh thành, cảm ơn cuộc đời đã dành nhiều ưu ái cho mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp