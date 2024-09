Tạo hình vai công an của Phạm Bảo Anh trong phim cảnh sát hình sự "Độc đạo" đang phát sóng trên VTV3.

Thử thách khi 17 năm chỉ đóng vai công an

- Đã đóng vai công an suốt 17 năm qua, vì sao anh tiếp tục nhận dạng vai này trong phim "Độc đạo" mà không phải vai khác?

Thật ra tôi có rất nhiều cơ hội để nhận những dạng vai khác, như tôi đã nói, đỉnh núi này cao có đỉnh núi khác cao hơn. Chính vì thế, diễn viên thường chọn những vai khác nhau để thử sức mình. Tuy nhiên, Bảo Anh lại là diễn viên tay ngang nên thay vì chọn các vai có màu sắc đa dạng thì ngay từ khi mới bước vào nghề tôi luôn kiên định với lựa chọn của mình.

Trước hết vai công an là cái duyên, đó là vai diễn đầu tiên Bảo Anh làm. Thứ hai, khi đã định hình được vai diễn, đã thích và đam mê mình muốn thành công ở dạng vai này. Trước đây khi mới đóng phim được 2-3 năm với khoảng 6-7 vai công an, thầy của tôi là NSND Hoàng Dũng nói: "Em nên thay đổi đi, thử sức mình ở dạng vai khác".

Và lần đầu tiên tôi cãi thầy: "Không thầy ạ! Em sẽ cố gắng thành công ở vai này. Khi nào thành công và trả ơn thầy xong em sẽ tìm dạng vai khác". Đúng 10 năm sau Bảo Anh đã thành công ở vai công an, đó là Bảo Ngậu ở Người phán xử - một vai được diễn cùng thầy. Cuối cùng tôi đã trả ơn được cho thầy và chứng tỏ mình có vị trí nào đó.

Sau đó tôi cũng đắn đo có nên thay đổi hay không. Nhưng nghĩ lại tôi thấy vai công an quá đẹp và nhiều màu sắc, mỗi vai một số phận khác nhau dù vẫn phong cách đó, lạnh lùng với chuyện tình cảm yêu đương, chỉ chăm chăm đi phá án. Tôi thấy cốt cách của người chiến sĩ công an rất đáng quý rồi bị cuốn hút theo và không muốn thay đổi.

Với tôi, càng làm vai công an lại càng thấy những điểm rất hay mà trước đó mình thiếu. Đến giờ, khi đóng công an trong phim Độc đạo, tôi cảm thấy chưa đủ và phải làm tốt hơn nữa. Dù 17 năm đóng công an nhưng tôi vẫn muốn vài năm nữa tiếp tục đóng dạng vai này để khán giả công nhận thực sự.

- Nhiều người nói anh an toàn quá nên cứ chọn đóng dạng vai đã quá quen thuộc?

Tôi thấy làm kẻ xấu thì dễ, làm người tốt mới khó. Chính sự lựa chọn an toàn này là lựa chọn nguy hiểm nhất. Người xem sẽ so sánh các vai công an trước đó của tôi. Khi tôi hỏi khán giả còn muốn tôi vào công an nữa không? Đa số đều bảo "vẫn thích". Vậy tại sao tôi phải bỏ vai diễn này. Đó không còn là an toàn nữa mà là thử thách rất lớn đòi hỏi bạn phải vượt qua nó.

Tôi có mưu đồ trở thành người đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam

Hình ảnh đời thường của nam diễn viên sinh năm 1981.

- Vậy điểm khác biệt và thu hút Bảo Anh ở nhân vật công an tiếp theo trong phim cảnh sát hình sự là gì?

Phùng là vai diễn đặc biệt, vai diễn đau lòng nhất trong suốt 17 năm tôi đóng vai công an nhưng đó là gì thì tôi chưa thể tiết lộ được. Đây là vai diễn thực sự khiến Bảo Anh đau đáu. Khi nhận vai tôi rất lăn tăn dù luôn thích đóng công an. Nó khác hoàn toàn với các vai công an khác mà khi xem phim các bạn sẽ nhận thấy.

- 17 năm đóng công an, nếu phải thống kê ngay lúc này Bảo Anh nhớ mình có bao nhiêu phim đóng công an chưa? Có lẽ Bảo Anh là diễn viên vào vai công an nhiều nhất truyền hình phía Bắc...

Tôi chỉ nhớ mang máng (cười). Thực ra tôi có mưu đồ trở thành người đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam. Tất nhiên điều đó rất khó vì trên tôi có nhiều các bác, các chú đóng công an bao năm. Hy vọng VFC sản xuất nhiều phim cảnh sát hình sự hơn để tôi tiếp tục đóng vai công an, nhỏ thôi cũng được, để tôi thêm vào danh sách vai diễn của mình.

- Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc của anh trong các vai công an trên màn ảnh ngoại trừ "Gara hạnh phúc". Không biết anh có mang con người ở ngoài đời vào phim bởi những hình ảnh đời sống anh chia sẻ trên trang cá nhân rất khác với các vai diễn?

Trong cuộc sống tôi là người vui tính, hay cười. Còn trong công việc tất nhiên phải sống với con người khác. Công việc cần nghiêm túc và dù mặt lạnh lùng nhưng tôi là người sống rất tình cảm. Người đàn ông sống tình cảm thường có khoảng lặng riêng nên lại hợp với vai công an. Càng trưởng thành mình càng chín hơn và tôi muốn dùng sự chín đó để đưa vào các vai diễn. Đó chính là điều mang tới sự thay đổi cho các vai công an của tôi sau này.

Bà xã tôi hy sinh rất nhiều

Gia đình 5 thành viên của Bảo Anh.

- Việc ngày càng có tuổi hơn và làm bố lần 3 có tác động mạnh đến cảm xúc của anh khi đóng phim?

Nhiều chứ! Khi bạn có 1 đứa con đã khác, 2 đứa khác nhiều còn 3 đứa khác hoàn toàn. Khi chưa có con mình có thể dành toàn bộ thời gian nghiên cứu kịch bản. Nhưng khi làm bố rồi mà còn 3 đứa nữa thời gian không còn nhiều. Sáng tôi đưa 2 con lớn đi học rồi về phụ vợ bế đứa còn lại vì con mới vài tháng tuổi.

Vì vậy, trước hôm quay tôi chỉ còn vài tiếng nghiên cứu lại kịch bản nên phải tập trung cao độ. Rất may mình cũng có kinh nghiệm với dạng vai nên tự tin là có thể dành ít thời gian hơn cho nó. Khi trở thành một người bố 3 con, mọi cung bậc cảm xúc đưa vào phim cũng ngọt hơn, mình đúng là người đàn ông của gia đình, người đàn ông có trách nhiệm hơn.

- Đi làm phim liên tục thế này, việc gia đình con cái anh phải giao phó hết cho bà xã, cô ấy xoay sở ra sao?

Bà xã tôi là một người tuyệt vời, chịu thương, chịu khó và hy sinh rất nhiều. Cô ấy dành cả thanh xuân, hy sinh cả công việc bản thân và cả những khoảng trời riêng của mình cho chồng con. Giờ cô ấy ở nhà hoàn toàn để chăm 3 đứa. Vợ tôi sinh năm 1992, kém tôi 11 tuổi. Cũng may bà xã rất chịu khó nên tôi yên tâm giao phó mọi việc gia đình cho cô ấy.

- Nếu không đóng phim thì công việc hàng ngày ở nhà của anh thế nào?

Tôi phải chở một đứa đi học lúc 7h15', 1 đứa vào 8h15' rồi còn cho bé út ăn và đi chợ. Khi chuẩn bị làm phim tôi phải tính toán trong đầu rất kỹ, trước khi đi quay vài hôm là chuẩn bị mọi thứ. Thường tôi nhận làm phim vào mùa hè vì không phải đưa đón các con đi học. Các con sẽ có kỳ nghỉ hè trọn vẹn và mình cũng đỡ lo lắng hơn. Còn đã vào năm học tôi thường không nhận các dự án phim.

Có dự án phim dù vai hay đến mấy tôi vẫn phải hỏi ý kiến vợ. Bà xã luôn ủng hộ tôi, nhiều khi thấy chồng ở nhà lâu không đi làm phim cũng sốt ruột. Nhưng thấy vợ con vất vả quá nên dù có đi làm phim ít đi, gia đình chịu khó ăn uống khoa học một chút, miễn sao tôi có thể yên lòng vì ở nhà lo mọi thứ chu toàn. Thà như thế còn hơn cứ lao ra đường kiếm tiền trong khi tuổi thơ của một đứa trẻ rất ngắn. Chứng kiến các con lớn lên từng chút là hạnh phúc của mình. Chính vì thế vợ chồng tôi có hy sinh thế nào đi nữa cũng xứng đáng!

"Ngày hôm nay cô ấy tròn 33 tuổi theo giấy khai sinh và tròn 32 tuổi theo năm sinh thật. Cô ấy đã 3 con. Cô ấy gần như không phấn son. Cô ấy đơn giản và cô ấy vẫn đẹp hơn bất kỳ thiếu nữ 18 đến 33 nào mà tôi biết. Em à, thời gian này chắc chắn anh không thể trọn vẹn được nhiều điều. Yêu em", Bảo Anh viết trong ngày sinh nhật vợ cách đây vài tháng.

- Theo dõi trang cá nhân của anh, ai cũng thấy Bảo Anh có vẻ chiều vợ và rất tình cảm, khác hẳn các vai diễn trên phim?

Phải chiều chứ! Mình có mỗi một người vợ cả cuộc đời mà, không chiều thì chiều ai?

Bảo Anh trong phim "Độc đạo":

Ảnh: FBNV, VTV