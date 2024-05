Hãng tin BBC và PTI dẫn tin từ cơ quan khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, nhiệt độ ở nhiều bang tại phía bắc nước này tăng vọt trên 45 độ C và chạm mốc 48,8 độ C ở thành phố Barmer, bang Rajasthan. Ít nhất 12 ở bang Rajasthan đã thiệt mạng nghi do say nắng.

IMD đã đưa ra cảnh báo đỏ đối với Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi và Uttar Pradesh. Tình trạng nắng nóng thiêu đốt dự kiến kéo dài tới giữa tuần sau. Một số nơi đang chịu cảnh thiếu nước, thiếu điện do mức tiêu thụ điện tăng đột biến.

Ngày 23/5, nhu cầu điện ở New Delhi lên tới 8.000 MW, mức cao nhất trong lịch sử thủ đô Ấn Độ. New Delhi đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội, với nhiệt độ dao động quanh mức 45-46 độ C trong tuần này.

Các bệnh viện trong thành phố đã thành lập các khu đặc biệt để điều trị cho những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, vốn đã tăng vọt.

Rohit Nair, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở New Delhi nói rằng trời nóng không thể chịu nổi. "Tôi cảm thấy kiệt sức cả ngày. New Delhi năm nay đang sôi sục". Người đàn ông này cho biết, phải tránh ra ngoài vào buổi chiều nhưng vẫn rất nóng nực ngay cả khi ở trong nhà. “Không thể không bật điều hòa”.

Ảnh: BBC

