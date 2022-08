Cuộc sống hiện tại của cặp đôi 'Nắm tay em đi khắp thế gian'

Loạt ảnh "Nắm tay em đi khắp thế gian" đã khiến tên tuổi của Osmann và bạn gái tỏa sáng. Sau khi nổi tiếng, cặp đôi đã ký hợp đồng với Skyhorse Publishing của Anh để viết cuốn sách về trải nghiệm của họ. "Follow Me To: A Journey Around the World Through the Eyes of Two Ordinary Travelers" được ra mắt năm 2015 là tập hợp những bức ảnh đẹp nhất của cả hai trong hành trình du lịch khắp thế giới.