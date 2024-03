“Tôi bắt đầu đọc chữ khi tôi được 8 tháng tuổi. Khi tôi 2 tuổi, tôi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết thiếu nhi nổi tiếng Charlotte và Wilbur. Cha mẹ tôi nghĩ điều đó thật kỳ quặc, nhưng vì tôi không có anh chị em nào để so sánh nên họ không nhận ra khả năng đó phi thường đến mức nào”.

Từ những năm đầu được đánh dấu bằng những thành tựu đặc biệt cho đến những đóng góp đột phá trong các lĩnh vực khoa học, câu chuyện của nữ giáo sư trẻ nhất thế giới Alia Sabur đã trở thành nguồn cảm hứng cho các học giả trẻ phá vỡ những giới hạn của bản thân.

‘Có lẽ em nên đến muộn trong tất cả các kỳ thi cuối kỳ của mình’

Alia Sabur sinh năm 1989 ở Thành phố New York, Mỹ. Mẹ làm phóng viên và cha là một kỹ sư người Mỹ gốc Pakistan. Ngay từ nhỏ, Sabur đã bộc lộ khả năng trí tuệ đặc biệt. Cô đã tham gia bài kiểm tra "vượt thang IQ" khi còn là học sinh lớp 1.

"Tôi chỉ muốn biết mọi thứ hoạt động như thế nào. Khoa học thực sự là gì? Cha mẹ luôn khuyến khích tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn làm", Sabur chia sẻ.

Hành trình của thiên tài ‘vượt thang IQ’ Alia Sabur là một trường hợp phi thường.

Đồng thời, cô cũng là một nghệ sĩ kèn clarinet cừ khôi của Dàn nhạc Giao hưởng Rockland khi mới 11 tuổi. Cô chơi Mozart nhưng lại yêu thích nhạc rock đương đại U2. “Cô bé ấy đang chơi những bản nhạc tuyệt vời. Đây đúng là ‘trò chơi trẻ con’ của cô ấy”. nghệ sĩ kèn nổi tiếng Ricardo Morales, đồng thời là thầy của Sabur nhận xét.

Đến năm 5 tuổi, Sabur trưởng thành hơn những người bạn tiểu học của mình và phải chuyển tiếp lên cấp hai, nơi cô tiếp tục vượt xa những người khác trong các bài học trên lớp. Các trường đại học từ chối xem xét Sabur nên cô tự học trong lớp và học Tae-Kwon-Do, đạt đai đen lúc 9 tuổi. Cuối cùng, cô cũng được nhận vào Đại học Stony Brook khi mới 10 tuổi.

Alia Sabur từng đến muộn trong kỳ thi cuối kỳ môn Toán ứng dụng. Tuy vậy, cô đã hoàn thành bài kiểm tra chỉ trong 15 phút và đạt điểm tuyệt đối như thường lệ. Giáo sư của cô đã viết trong một e-mail: ''Có lẽ em nên đến muộn trong tất cả các kỳ thi cuối kỳ của mình”.

Giáo sư Harold Metcalf nói: “Tôi đã hoài nghi. Đó chỉ là một cô bé. Đến lớp buổi thứ 2, thứ 3, cô bắt đầu đặt các câu hỏi. Tôi nhận ra, cô gái này hiểu vấn đề- điều tôi chỉ thấy ở học sinh tuổi 15 hoặc 16 chứ không phải 10”.

Sau đó, Sabur tốt nghiệp hạng ưu ở tuổi 14, tiếp tục học tại Đại học Drexel, nơi cô lấy bằng Thạc sĩ vào năm 2006, theo The New York Times. Trong thời gian làm việc tại Drexel, Sabur đã được vinh danh với Học bổng Trưởng khoa năm 2007 vì thành tích học tập xuất sắc. Năm 2007, cô đảm nhận vai trò tạm thời tại Đại học Southern ở New Orleans, một cơ sở dành cho người da đen mà cô cảm thấy bị chính quyền bỏ mặc sau cơn bão khủng khiếp Katrina.

Bí quyết thiên tài: Làm những gì mình giỏi và hài lòng những gì đang làm

Sự nổi tiếng của Alia Sabur đã đạt đến tầm cao ở tuổi 18. Ngày 19/2/2008, 3 ngày trước sinh nhật thứ 19, cô được bổ nhiệm vào vị trí Giáo sư Quốc tế tại Đại học Konkuk ở Seoul, Hàn Quốc. Sách kỷ lục Guinness thế giới đã vinh danh Sabur là Giáo sư trẻ nhất thế giới, vượt qua kỷ lục của Colin Maclaurin tại Đại học Aberdeen (19 tuổi), theo The Independent.

“Ở Hàn Quốc, tôi được đối xử như một người nổi tiếng. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi bất cứ nơi nào tôi đến trong khuôn viên trường và tôi được yêu cầu nói chuyện truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên nước này”, theo Financial Times.

Nữ giáo sư trẻ nhất trong lịch sử chia sẻ lời khuyên tận dụng điểm mạnh và hài lòng thực tại với người trẻ.

Là người tiên phong trong giới học thuật, Kỷ lục Guinness Thế giới của Sabur đã củng cố vị thế của cô như một biểu tượng của sự xuất sắc trong học thuật và đổi mới. Thông báo của Guinness đã làm dấy lên vô số email từ các bậc phụ huynh tò mò. "Họ muốn lời khuyên cho con cái của họ. Tôi khuyên họ nên khuyến khích con mình làm những gì chúng giỏi".

Sabur hiểu những áp lực mà những sinh viên đại học phải đối mặt bởi tiềm năng của một người dường như là vô hạn trong khi mọi người kỳ vọng quá nhiều đến mức một người khó có thể tìm ra con đường của mình. Nhưng nếu phải đưa ra một lời khuyên thì theo Sabur, đó là hãy làm những gì trái tim mình mách bảo.

Cô nói: “Cuối cùng, bạn phải cảm thấy hài lòng về những gì mình đang làm. Tôi luôn làm việc hướng tới mục tiêu này hay mục tiêu khác, lấy vài năm làm cơ sở cho mỗi mục tiêu”.

Các giáo sư của Sabur nhận xét rằng ngoài một bộ óc phi thường, điều khiến cô gái này trở nên đặc biệt là lòng khao khát học hỏi, sự sẵn sàng làm việc chăm chỉ và sự cân bằng cảm xúc vượt xa những năm tháng của cô.

Giờ đây, Alia Sabur đã 35 tuổi và tiếp tục phát huy các kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác. Sau khi đảm nhiệm vị trí giáo sư, cô tiếp tục phát triển các công cụ nghiên cứu y học cũng như tạo ra các thiết bị không xâm lấn cho người mắc bệnh tiểu đường. Gần đây, cô trở thành luật sư cho văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Mỹ với chuyên môn về các tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

Sabur cũng tận tâm khuyến khích nhiều người trẻ hơn theo đuổi sự nghiệp khoa học. Nữ giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử đang là hình mẫu cho các cô gái trẻ và phá bỏ định kiến về phụ nữ trong lĩnh vực STEM.

Tử Huy