Là hoạt động hưởng ứng chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6/2021, cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” nhằm mục đích tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn cho học sinh và phụ huynh trên cả nước.

Cuộc thi cũng hướng tới việc tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Trong năm 2022, năm đầu tiên được tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 592.810 thí sinh đến từ 5.783 trường THCS. Kết thúc cuộc thi có 8 trường đạt giải tập thể và 76 học sinh đạt giải cá nhân.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của 3 bộ: TT&TT, GD&ĐT và LĐTB&XH, cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA chủ trì, Cục An toàn thông tin, Cục Trẻ em và Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên là các đơn vị đồng tổ chức.

Trong năm thứ 2, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023” sẽ thu hút khoảng 1 triệu học sinh THCS trên cả nước tham gia, gần gấp đôi so với số lượng thí sinh năm ngoái.

Hiện tại, học sinh THCS trên cả nước đã có thể tạo tài khoản và tham gia thi thử trên trang thihsattt.vn

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, hệ thống thi trực tuyến tại địa chỉ thihsattt.vn đã được mở cho các em thi thử. Thời gian thi thử và ôn tập của thí sinh sẽ kéo dài đến hết ngày 14/3/2023. Dự kiến, học sinh THCS trên cả nước sẽ làm thi chính thức trên hệ thống từ ngày 15/3/2023 cho đến 5/4/2023.

Các thí sinh dự thi trực tuyến qua Internet, trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm qua trang web thihsattt.vn. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 30 phút. Nội dung thi gồm kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng...; các kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và một số tình huống ví dụ điển hình.

Thể lệ quy định rõ, số lần thi thử không bị hạn chế trong thời gian hệ thống mở thi thử. Sau khi nộp bài, thí sinh có thể xem lại bài làm để biết các câu trả lời đúng/sai và đáp án đúng.

Mỗi thí sinh chỉ hoàn thành bài thi 1 lần trong thời gian hệ thống mở thi chính thức. Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ biết kết quả.

Để đăng ký tài khoản tham dự cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2023”, thí sinh cần truy cập vào trang thihsattt.vn và bấm nút “Đăng ký” ở menu phía trên bên phải (trên thiết bị di động nút “Đăng ký” nằm trong menu “Tài khoản”); nhập thông tin theo mẫu và bấm nút "Gửi thông tin”.

Sau khi gửi thông tin đăng ký thành công, hệ thống sẽ yêu cầu trả lời một số câu hỏi khảo sát. Người đăng ký trả lời các câu hỏi và chọn nút“Hoàn thành đăng ký”.

Mẫu đăng ký tài khoản tham dự cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin 2023".

Ban tổ chức cũng lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thực hiện đăng ký tài khoản dự thi như: tên đăng nhập chỉ gồm các ký tự tiếng Anh, viết liền và không được trùng với tên đăng nhập của thí sinh khác đã đăng ký; mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự; số điện thoại là số điện thoại đang dùng của thí sinh hoặc của người thân/giáo viên mà Ban tổ chức có thể liên hệ được với thí sinh…