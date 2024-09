Video hội bạn thân tặng quà chú rể trong đám cưới ngày bão thu hút sự quan tâm của dân mạng

Siêu bão Yagi đổ bộ khiến nhiều cặp đôi phải hoãn cưới sát giờ G. Dẫu vậy, một số cô dâu, chú rể vẫn quyết tâm cử hành hôn lễ đúng như dự định và đám cưới của họ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Hoàng Đại (SN 1999) và Hoa Quỳnh (SN 2003, cùng quê Nam Định) nằm trong số đó. Dành nhiều thời gian, tâm huyết chuẩn bị cho ngày vui của mình nên dù nghe tin siêu bão Yagi đổ bộ, cặp đôi cùng hai bên gia đình vẫn quyết tổ chức đám cưới đúng như kế hoạch.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đám cưới của Đại là khi được nhóm bạn thân tặng quà. Video quay lại cảnh trao quà cho cặp đôi Nam Định thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Chú rể được hội bạn thân tặng gà, lồng bàn, dao thớt...

Trong video, nhóm bạn thân gồm 5 người hăm hở tiến vào hôn trường, người đầu tiên đeo tạp dề, hai tay xách làn chứa đôi gà trống mái, người thứ hai cầm mâm, lồng bàn, người thứ ba cầm chậu, dao thớt, hai người đi sau cùng gánh can rượu lớn. Tất cả vui vẻ lên lên sân khấu trao quà cho cô dâu, chú rể.

Cặp đôi Nam Định niềm nở nhận món quà cưới “độc nhất vô nhị” của hội bạn thân. Trong một vài khoảnh khắc, chú rể không giấu được xúc động trước trò vui của bạn bè.

Nguyễn Văn Hải (SN 2001, quê Nam Định) là một trong những người bạn thân của chú rể.

Vì muốn ngày vui thêm phần đáng nhớ, anh cùng nhóm bạn quyết định gửi tặng cặp đôi dâu rể những món quà đặc biệt gồm: đôi gà trống mái, một chiếc tạp dề, mâm, lồng bàn, dao thớt, chậu, rổ, cọ nhà vệ sinh và một can rượu 20 lít. Tất cả đều được hội bạn thân tự tay chuẩn bị trước khi đám cưới diễn ra.

“Tụi mình sinh ra cùng một miền quê, lớn lên bên nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ. Thay vì những thứ đao to búa lớn tụi mình muốn gửi tặng cô dâu, chú rể những vật dụng hữu ích cho cuộc sống thường ngày, trong đó, cũng có vài thứ mang tính chất gây cười để đám cưới thêm vui”, Hải chia sẻ.

Quang Đại đã có một đám cưới đáng nhớ giữa siêu bão Yagi

Không được báo trước nên chú rể Quang Đại rất bất ngờ trước quà cưới đặc biệt của nhóm bạn thân. “Lúc ấy, quan khách có mặt tại đám cưới cũng ngơ ngác và bật cười”, Đại kể.

Đám cưới của Quang Đại được tổ chức trong 2 ngày: mùng 7 và 8/9. Chiều 7/9, khi đã đãi khách xong xuôi, bão ập về khiến rạp cưới của Quang Đại xiêu vẹo. Anh cùng nhóm bạn buộc phải hạ thấp khung rạp cưới và dỡ bỏ toàn bộ phần bạt bên trên.

“Cũng may nhà mình đãi cỗ vào tầm trưa nên không bị ế cỗ. Khách khứa vẫn kịp đến chung vui với gia đình mình và ra về an toàn. Chỉ có một vài người thân ở xa xin 'khất' do bão lớn không thể đến dự”, Quang Đại nói.

Rạp cưới được hạ thấp và chằng buộc tránh bão

Dẫu vậy, chú rể Nam Định vẫn có chút tiếc nuối khi tối 7/8 đáng ra là thời điểm anh cùng nhóm bạn thân “quẩy” nhiệt tình thì rạp cưới lại tan hoang trong gió bão.

“Bù lại, sáng 8/9 bão đã tan, tiết trời rất đẹp nên mình thuận lợi đón vợ về nhà”, Đại nói.

Quang Đại thấy may mắn khi có nhóm bạn thân vượt gió bão đến chúc phúc và giúp anh rất nhiều công việc trong đám cưới như: dựng rạp cưới, trang trí cổng cưới, phòng cưới, xe hoa, sắp xếp bàn ghế... Nhờ có nhóm bạn nhiệt tình, đám cưới của anh có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ảnh NVCC