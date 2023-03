Einstein Books and More (Alpha Books) vừa tái bản lần thứ ba cuốn bách khoa thư Tri thức vạn vật với số lượng 2.000 bản in. Cuốn sách được mua bản quyền từ Dorling Kindersley (DK), Anh. DK là tập đoàn chuyên xuất bản sách tranh tham khảo cho người lớn và trẻ em với 68 ngôn ngữ trên hơn 100 quốc gia.

Tri thức vạn vật là cuốn bách khoa thư khổ lớn được in màu.

Tri thức vạn vật gồm các thông tin khoa học ngắn gọn, trình bày xen kẽ các hình ảnh minh họa sống động, đẹp mắt, được làm theo phiên bản cập nhật mới nhất của DK cho đến hiện nay (những nguyên tố mới nhất trong bảng tuần hoàn, những kỷ lục mới nhất được ghi nhận…).

Tri thức vạn vật gồm tri thức liên quan 6 chủ đề: Không gian, Trái đất, Thiên nhiên, Cơ thể người, Khoa học và Lịch sử, trong mỗi phần nội dung có các chủ đề nhỏ.

Cuốn sách sẽ hé lộ cho độc giả những chi tiết kỳ diệu, kinh ngạc, ít được biết đến về vũ trụ, trái đất, thiên nhiên, cơ thể người, khoa học và lịch sử. Đặc biệt, với dòng thời gian sinh động và hình ảnh đồ họa ấn tượng, cuốn bách khoa thư có thể kết nối hiệu quả các thành viên trong gia đình, kích thích trí tò mò ham học hỏi, khơi dậy tình yêu với sách vở của trẻ em.

Tri thức vạn vật là một trong năm cuốn sách yêu thích nhất của GS Nguyễn Lân Dũng và được ông thường xuyên đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhận xét về cuốn sách, ông viết: “Đây là cuốn sách khai mở tri thức mà tôi nghĩ nên có trong tủ sách của mọi gia đình”.