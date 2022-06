Cuốn sách hữu ích cho những người đang gặp vấn đề về tâm lý

“Bác sĩ tâm lý mà không giải quyết được vấn đề về tâm lý, sức khỏe tinh thần của chính mình thì có lẽ cần phải xem xét lại về khả năng và trình độ của bác sĩ đó”… Nếu từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, có lẽ độc giả nhất định phải đọc cuốn sách Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý của tác giả kiêm nhà trị liệu tâm lý Lori Gottlieb.

Trong cuốn sách này, song song với câu chuyện về quá trình trị liệu tâm lý cho một số bệnh nhân tiêu biểu, Lori Gottlieb cũng kể lại quá trình trị liệu tâm lý của chính mình một cách chân thật, lôi cuốn, tràn đầy xúc cảm và đem lại nhiều hy vọng thay đổi cho cuộc sống của những người đang gặp ít nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Là một bà mẹ đơn thân bị người bạn trai hủy hôn sau 2 năm chung sống hòa hợp, Lori đau khổ, thất vọng, khủng hoảng tinh thần ghê gớm. Cô không ngừng sỉ vả, đổ lỗi cho bạn trai; cho đến khi trải qua quá trình trị liệu với một nhà trị liệu tâm lý giàu kinh nghiệm khác, Lori mới nhận ra căn nguyên nỗi thất vọng của cô là sự lo lắng về tương lai vô định, khi bản thân cô mắc một căn bệnh cho đến nay không một bác sĩ nào có thể gọi tên.

Căn bệnh khiến cơ thể cô thường xuyên bị phát ban, nhiễm trùng, loạn nhịp tim, mệt mỏi ốm yếu. Lori lo lắng cô có thể đột ngột từ giã cõi đời và để lại người con nhỏ không nơi nương tựa. Một người bạn đời sẽ là bến đỗ yên tâm và an toàn cho cả cá nhân lẫn con trai của cô. Thế nên khi người bạn trai đột nhiên hủy hôn sau 2 năm chung sống, bởi anh ta không muốn sống cuộc sống lâu dài với một người phụ nữ có con nhỏ (đứa nhỏ khiến họ phải giảm bớt thời gian dành cho nhau), Lori không thể và không muốn chấp nhận thực tế đó.

Cuối hành trình trị liệu, Lori đã tự nhìn nhận lại vấn đề của bản thân khi nhất định coi mình là một người-vô-tội-bị-tổn-thương-điển-hình và bạn trai cô là một tên-khốn-chính-hiệu. Thực tế là người bạn trai đã cố gắng thích ứng với cuộc sống của cô bên cậu con trai, cho đến khi anh không muốn tiếp tục sống cuộc sống đó nữa.

Và với tư cách một người làm mẹ, Lori có hai lựa chọn: cho con cô một người mẹ luôn lo lắng về việc ra đi bỏ lại con côi, hoặc có thể cho thằng bé một người mẹ mà tình trạng sức khỏe không ổn định khiến cô ấy nhận thức sâu sắc hơn về khoảng thời gian quý giá còn bên nhau.

Chân thành chia sẻ câu chuyện về sức khỏe tâm thần của cá nhân, tác giả Lori cho biết, trên thực tế điều quen thuộc này chính là gốc rễ cho mối liên kết được hình thành giữa các nhà trị liệu với bệnh nhân, những người đã tin tưởng kể cho họ nghe những điều tế nhị, thầm kín nhất của mình. Lori Gottlieb viết: “Trong tất cả phẩm cách và năng lực của một nhà trị liệu, điều tôi tự hào nhất chính là tôi là một thành viên chính thức của xã hội loài người... Có câu ngạn ngữ rằng: các nhà trị liệu chỉ có thể dẫn dắt bệnh nhân đi tới chặng đường họ từng trải qua trong cuộc sống nội tâm của chính họ. Có nhiều tranh luận về ý kiến này… Tuy nhiên không có gì ngạc nhiên khi nội tâm được chữa lành, tôi cũng trở nên lão luyện hơn khi chữa lành cho người khác”.

Và từ câu chuyện của chính mình cũng như khúc mắc về mặt tinh thần của các bệnh nhân khác trong quan hệ với vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, ham muốn cá nhân, thậm chí cả việc phải chấp nhận cái chết… tác giả kiêm nhà trị liệu Lori gửi đến độc giả thông điệp: vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể xảy đến với bất kỳ ai kể cả những nhà trị liệu tâm lý như cô. Điều quan trọng là khi gặp những vấn đề này, mỗi người nên tìm đến các nhà trị liệu có kinh nghiệm để nhận được sự hỗ trợ, hợp lý kịp thời, để có thể tìm lại được sự bình an, niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống.

Nhà tâm thần học nổi tiếng người Thụy Sĩ Carl Jung từng nói: “Người ta sẽ làm bất kỳ điều gì, dù ngớ ngẩn đến đâu, để tránh phải đối mặt với bản ngã của chính mình". Nhưng ông cũng nói: “Ai nhìn vào sẽ thức tỉnh".

Trong cuốn sách Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng, tác giả Lori sẽ giải thích cho độc giả kỹ lưỡng nhưng đồng thời cũng rất dễ hiểu về quá trình trị liệu tâm lý, giúp mỗi người được trang bị những kiến thức hữu ích trong hành trình tìm lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Tác giả Lori Gottlieb viết: “Một nhà trị liệu sẽ là chiếc gương soi chiếu cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân cũng có thể là chiếc gương soi chiếu cho các nhà trị liệu. Trị liệu không phải quá trình một chiều. Mỗi ngày, bệnh nhân lại đặt ra những câu hỏi khiến bản thân chúng tôi phải suy ngẫm. Nếu họ có thể hiểu bản thân rõ hơn qua ảnh phản chiếu của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể hiểu chính mình rõ hơn qua ảnh phản chiếu của họ. Điều này xảy ra với các nhà trị liệu khi chúng tôi thực hành trị liệu cho bệnh nhân, đồng thời nó cũng xảy ra với các nhà trị liệu của chính chúng tôi. Chúng ta là những tấm gương phản chiếu, chỉ cho nhau thấy những gì chúng ta chưa nhìn ra… Và cuối cùng nhà trị liệu sẽ cùng bệnh nhân vượt qua nỗi đau buồn, cũng là ngục tù tự giam hãm chính mình. Liệu pháp trị liệu chỉ có thể thành công khi là nỗ lực chung.”

Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý là cuốn sách hữu ích cho các cá nhân, người nhà bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý, muốn tìm kiếm sự đồng cảm, những kinh nghiệm, kiến thức hữu ích cho hành trình tìm lại niềm vui, ý nghĩ cuộc sống. Cuốn sách cũng đặc biệt hữu ích cho sinh viên, giảng viên chuyên ngành tâm lý, các bác sĩ điều trị tâm lý muốn học hỏi kinh nghiệm điều trị tâm lý, cũng như duy trì sự cân bằng trong cuộc sống từ chuyên gia tâm lý nổi tiếng nước Mỹ Lori Gottlieb.

Với hơn 1 triệu bản in được bán ra tính đến thời điểm hiện tại, cuốn sách Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý nằm trong nhiều danh sách sách bán chạy uy tín trên thế giới như: The New York Times Best Seller, Amazon’s Best Seller, The Oprah Magazine's Best Nonfiction Book of 2019, Book Riot Most Anticipated Book of 2019… Cuốn sách cũng đang được chuyển thể thành serie phim truyền hình dài tập được mong đợi.

Ngọc Hà