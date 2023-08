Theo kết luận điều tra, bị can Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) quen biết và duy trì quan hệ với ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) khi ông Long đến dự buổi lễ khai trương Trạm Y tế theo hình thức xã hội hóa đầu tiên tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Long và thư ký đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm Covid-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật, không có căn cứ để Công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm theo đơn giá đã được ông Phan Quốc Việt nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký của mình là bị can Nguyễn Huỳnh gợi ý, đề nghị và được bị can Phan Quốc Việt đưa tổng số 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng).

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ bị can Phan Quốc Việt 50.000 USD.

Cụ thể, vào khoảng trưa một ngày trong tháng 12/2020, bị can Phan Quốc Việt gọi điện qua ứng dụng Whatsapp cho bị can Nguyễn Huỳnh hẹn gặp. Được thư ký ông Nguyễn Thanh Long đồng ý hẹn gặp tại nhà riêng ở phố Văn Cao, bị can Phan Quốc Việt xách theo 1 túi vải bên trong có 200.000 USD.

Khoảng gần 12h trưa, bị can Huỳnh từ trụ sở Bộ Y tế về mở cửa nhà và cùng Chủ tịch Công ty Việt Á vào phòng khách tầng 1, ngồi uống nước nói chuyện tại bàn trà. Sau khi nói chuyện, bị can Việt lấy túi tiền đặt lên trên mặt bàn, nói bị can Huỳnh chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long rồi ra về.

Sau khi bị can Việt về, ông Huỳnh mở túi kiểm tra, thấy có 200.000 USD gồm 2 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD và đã mang túi tiền đó để ở ghế phụ xe ô tô và lái xe đi đến trụ sở Bộ Y tế để làm việc buổi chiều.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Huỳnh đi ô tô đến nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long để đón, đưa ông Long ra quán ăn tối cùng bạn của ông Long. Khi đi, ông Nguyễn Thanh Long mang theo cặp da màu đen, để ở ghế sau xe của bị can Huỳnh. Sau khi ông Long vào quán ăn tối cùng bạn, bị can Huỳnh lái xe về nhà.

Đến khoảng 22h cùng ngày, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gọi điện nói ông Huỳnh đến đón. Thư ký của bộ trưởng đã để số tiền 200.000 USD nhận từ Phan Quốc Việt trước đó vào cặp da của ông Nguyễn Thanh Long rồi đến quán đón và đưa sếp về nhà.

Khi về đến nhà, ông Huỳnh nói với ông Nguyễn Thanh Long về số tiền 200.000 USD mà bị can Việt chuyển cho ông Long để trong cặp da. Khi đó, ông Nguyễn Thanh Long xách cặp da vào nhà, kiểm tra thấy trong cặp có 200.000 USD, gồm 20 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Nguyễn Thanh Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sác trong công tác, đã nộp khắc phục phần lớn số tiền mà bị can đã nhận từ bị can Phan Quốc Việt.

Gợi ý doanh nghiệp chi tiền mua xe sang

CQĐT còn làm rõ, khoảng cuối tháng 8/2020, trong một lần ông Phan Quốc Việt đến nhà ông Nguyễn Huỳnh ăn tối, trong lúc ngồi ăn và nói chuyện, ông Huỳnh nhắc đến việc mình mua ô tô nhãn hiệu Volvo XC90 và phải vay tiền ngân hàng để mua. Thấy vậy, bị can Việt hứa sẽ chi cho ông Huỳnh một khoản tiền để hỗ trợ trả nợ ngân hàng.

Đến khoảng cuối tháng 1/2021, ông Phan Quốc Việt nhắn tin qua ứng dụng Whatsapp thông báo cho ông Nguyễn Huỳnh việc ông Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á sẽ chuyển cho ông Huỳnh 2 tỷ đồng để thanh toán tiền vay ngân hàng mua xe.

Khoảng 10h sáng ngày 23/1/2021, ông Vũ Đình Hiệp gọi điện qua ứng dụng Whatsapp cho ông Nguyễn Huỳnh hẹn gặp để đưa tiền. Ông Huỳnh hẹn ông Hiệp đến khu vực trước cửa Khách sạn Hà Nội, đường Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng gần 11h trưa cùng ngày, ông Hiệp đến khu vực bãi gửi xe trước cửa khách sạn và gọi điện qua ứng dụng Whatsapp cho bị can Huỳnh. Khi đó, ông Huỳnh đang ngồi uống cà phê một mình nên khi ông Hiệp gọi điện đã đi bộ từ quán cà phê ra gặp tại khu vực bãi gửi xe (cách sảnh khách sạn khoảng 30m).

Tại đây, ông Hiệp đưa 1 túi vải màu xanh bên trong có 2 tỷ đồng đã chuẩn bị trước cho bị can Huỳnh. Sau khi nhận túi tiền từ ông Hiệp, thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế đi bộ đến xe Volvo XC90 đỗ gần quán cà phê và lái xe về nhà riêng.

Khi về nhà, ông Huỳnh kiểm tra thấy túi có 2 tỷ đồng, gồm 4 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.