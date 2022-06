Ông Nguyễn Thanh Long có dấu hiệu vụ lợi mới bị khởi tố, bắt giam

Tại buổi họp báo chiều 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục C03 Bộ Công an tại buổi họp báo chiều 30/6 cho biết, đến nay liên quan đến đại án Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các địa phương khởi tố hơn 70 bị can về 4 nhóm tội danh chính.

"Bộ Công an tập trung điều tra vào quy trình sản xuất, phân phối, thông đồng, móc ngoặc trong việc đấu thầu, chi tiền % ngoài hợp đồng xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan", Thiếu tướng Thành thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03 trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: T.C

Trả lời câu hỏi hai bị can Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) có hành vi nhận hối lộ hay không, đại diện Cục C03 cho biết hai bị can nêu trên bị khởi tố với 2 tội danh. Trong đó, ông Long bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ còn ông Chu Ngọc Anh tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định: "Tội danh bị khởi tố với hai bị can nêu trên đã nói lên việc có vụ lợi hay không vụ lợi như thế nào. Ông Nguyễn Thanh Long có dấu hiệu vụ lợi chúng tôi mới khởi tố bị can".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có hay không việc Công ty Việt Á nhập khẩu 3 triệu Kit test nhanh Covid-19 từ Trung Quốc rồi về dán mác Công ty Việt Á, Phó cục trưởng C03 khẳng định việc nhập khẩu nêu trên không liên quan đến vụ án này.

"Kít xét nghiệm mà công ty Việt Á phối hợp thực hiện là kit xét nghiệm PCR", ông Thành nói và cho biết, 3 triệu kit test nhanh nhập từ Trung Quốc "không phải nhập về để dán tem, đóng mác Việt Á".

Tính đến ngày 17/6, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số đó có các bị can Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.