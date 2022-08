Cựu Thủ tướng Australia giải thích vụ "chính phủ ngầm"

Ông Scott Morrison. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Morrison tuyên bố như trên tại một cuộc họp báo sau khi đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ chính phủ do Công đảng đứng đầu và đảng của ông về động thái chưa từng có của bản thân. Ông Morrison từ chức lãnh đạo đảng Tự do sau khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói, ông Morrison đã tấn công hệ thống chính quyền Westminster bằng cách bí mật bổ nhiệm bản thân vào 5 vị trí tại các Bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế, Ngân khố và Tài nguyên trong thời gian 2020-2021, vốn được mô tả là "chính phủ ngầm"... Ba bộ trưởng trong số các bộ trên không biết ông Morrison đã chia sẻ quyền lực với họ cho tới khi thông tin được tiết lộ hồi đầu tuần này.

"Tôi đang chèo lái con thuyền giữa bão dông", ông Morrison nói với các phóng viên, nhắc lại thời kỳ đại dịch Covid-19 tấn công Australia vào năm 2020. "Chỉ với tư cách thủ tướng, tôi mới hiểu rõ sức nặng của trách nhiệm đang đè lên vai tôi chứ không phải ai khác".

Ông Morrison nói, ông không nắm quyền các bộ đó và không có bộ trưởng nào bị cản trở, trừ một lần ông bác bỏ một dự án tài nguyên. Ông cho biết, không thông báo việc bí mật nhậm chức với các bộ trưởng vì chỉ sử dụng quyền hạn trong một trường hợp khẩn cấp.

Cựu Thủ tướng Morrison bí mật tự bổ nhiệm mình làm Bộ trưởng Y tế và Tài chính vào năm 2020. Ông cho biết, đó là do ông lo ngại bộ trưởng của hai bộ trên có thể bị Covid-19 đánh gục. Tới tháng 5/2021, ông Morrison tiếp tục tự bổ nhiệm mình làm lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Ngân khố. Theo ông, việc này một phần là do ngân sách quốc gia được giao vào tháng 5 và lúc đó Australia đang đàm phán với Mỹ và Anh về thỏa thuận an ninh AUKUS.