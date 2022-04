Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do thẩm phán Trần Thị Tâm ngồi ghế chủ tọa.

Tất cả các bị cáo trong vụ án cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Trong đó có bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng giám đốc DAB, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội).

Ngoài ra còn có các bị cáo Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (đều là cựu nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát- Công ty An Phát).

Ông Trần Phương Bình

Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội).

Từ 2007- 2014, bà Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc (TGĐ) Ngân hàng ADB Trần Phương Bình và Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh ADB giải ngân, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn.

Bản thân bà Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay.

Nữ đại gia này còn sử dụng biên bản họp HĐQT giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử bà Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 11/2020, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt bà ông Bình phải chịu là án tù chung thân.

Nữ đại gia Phan Thúy Mai cũng đã từng phải nhận án 16 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước phiên tòa lần này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã nhận tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

T.Nhung